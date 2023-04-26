Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто ценою здоровья и жизни, боролся с огнем Чернобыля, и чтим тех, кто принял вызов и остался жить на этой территории. Сделал выбор не разумом, но сердцем, — открыл митинг в Корме в память жертв Чернобыльской трагедии председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Он подчеркнул, что только в Кормянском районе, навсегда перестали существовать 27 деревень. Из района переселились 14 тысяч жителей – это более половины его населения в те годы. «Всего же с загрязненных территорий области вынуждены были покинуть родные места более 300 тысяч человек», — напомнил губернатор.

Президент и Правительство бросили все силы и средства на создание здесь безопасных условий проживания. На ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС затрачены колоссальные средства.

Природный газ подведен к ста тридцати двум населенным пунктам, проложены 3 тысячи километров водопроводных сетей.

Реконструировано и построено 235 школ и детских садов, почти 150 больниц, поликлиник, ФАПов и амбулаторий.

Гомельщина официально