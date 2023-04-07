В Буда-Кошелеве провели заседание координационного совета по демографической безопасности

Мероприятие прошло на базе Буда-Кошелевской ЦРБ.

На заседании присутствовали заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, главный врач райбольницы Станислав Крылатов, врач-психотерапевт Валерия Евдокимова, представители депутатского корпуса, идеологический актив и инженеры по охране труда района.

Основными темами заседания совета стали: работа на предупреждение совершения суицидов в районе, усиление взаимодействия предприятий и организаций с учреждениями здравоохранения в данном направлении, проведение мероприятий по профилактике совершения суицидов и алкоголизации.

Станислав Крылатов рассказал о способах распознать человека, который может быть склонен к суицидальному поведению, и в очередной раз напомнил о том, что оказываемая психологическая помощь не принесет негативных последствий для профессиональной деятельности работника. Также лечение не лишает его водительских прав, по желанию обратившегося оно проводится анонимно.

Людмила Кураликова призвала участников заседания не оставаться сторонними наблюдателями, быть внимательными к своим коллегам, воспитанникам и знакомым и напомнила, что от оказания своевременной помощи может зависеть здоровье и жизнь человека.

Алина ЮРИНСКАЯ

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