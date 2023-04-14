Сегодня в кинотеатре «Крыніца» женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, стали участницами социального проекта «Безопасный декрет».

Организатором проекта является Гомельское областное управление МЧС при поддержке главного управления по здравоохранению и главного управления образования облисполкома. Главная задача – обучить молодых матерей правилам создания безопасного периметра для ребенка, обратить внимание на вопросы, связанные с его здоровьем и развитием.

Для этого в холле кинотеатра районным отделом по ЧС и районной организацией Белорусского Общества Красного Креста были организованы интерактивные площадки по безопасности. Там мамы могли в игровой форме обучиться базовым знаниям по пожарной безопасности, узнать принципы работы огнетушителя, пожарного извещателя и ознакомиться с мобильным приложением «МЧС Беларуси: Помощь рядом». Для детей, в свою очередь, организовали игровую площадку с участием аниматоров.

В качестве спикеров мероприятия выступили заместитель начальника Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Ирина Украинец, представители райбольницы и РОЧС, ТЦСОН, КДН, управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома и районной организации БОКК. В ходе всего мероприятия у мам была возможность проконсультироваться с любым специалистом и задать интересующие вопросы. Старший инспектор центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Павел Сташук провел с мамами тренинг по спасению жизни детей в чрезвычайных ситуациях.

Реализация проекта продолжится и в других районах Гомельщины.

Алина ЮРИНСКАЯ

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