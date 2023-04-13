Распространение зависимостей от психоактивных, одурманивающих, токсических веществ во всех странах мира представляет глобальную угрозу здоровью населения, мировой экономике, правопорядку и общественной безопасности, в том числе и для Республики Беларусь.
Лучший способ противодействия распространению зависимостей – профилактика.
Психоактивное вещество (ПАВ) -любое вещество, которое при введении в организм человека может изменять восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции.
Какие признаки должны насторожить?
- Неожиданное, резкое изменение поведения в школе, институте, на работе: беспричинные пропуски занятий, снижение успеваемости или работоспособности, прогулы.
- Изменение поведения дома.Ничем не объяснимое позднее возвращение домой, часто в необычном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение, но без запаха спиртного; трудное пробуждение по утрам
- Снижение социальной активности, потеря интереса к прежним увлечениям, появление немотивированной раздражительности, неоправданных вспышек агрессии, кражи вещей и денег из дома,утрата чувства ответственности.
- Изменение двигательной активности: отмечается неусидчивость, повышенная жестикуляция. Или же напротив, человек в состоянии наркотического опьянения вял, расслаблен, неподвижен, его тянет подремать.
- Изменение координации движений: движения могут быть скованными или замедленными.
Наркомания – это резко выраженное влечение к одному или нескольким веществам (наркотикам) растительного или синтетического происхождения, которые действуют преимущественно на центральную нервную систему и вызывают в малых дозах ощущение психического благополучия, эйфории, а в сравнительно больших дозах – состояние выраженного опьянения, наркотического сна.
Необходимо знать о том, что даже одна попытка попробовать наркотик может стать роковой вследствие возможной передозировки, молниеносного токсического поражения внутренних органов и структур мозга, формирования психической зависимости, а при инъекционном введении велика вероятность заражения ВИЧ и вирусным гепатитом.
НАРКОМАНИЯ – это тяжёлые преступления, это – одна из самых частых причин самоубийств! Это – горе миллионов отцов и матерей, жён и мужей; это – разрушенные семьи, невостребованные таланты, преданные чувства, сломанные судьбы!
Признаки наркомании у подростков
Первые «звоночки» проблемы наркомании среди подростков могут проявиться с 6-7 лет. Если родители обнаруживают, что ребенок в этом возрасте курит, это повод для серьезного беспокойства. Курение в таком юном возрасте говорит о том, что у ребенка есть склонность к наркотической зависимости. Поэтому родители не должны медлить, а сразу же обращаться к психологу, пока семью не постигла настоящая беда.
Первые признаки того, что подросток употребляет наркотические вещества, проявляются уже спустя неделю после начала их приема. О том, что губительный механизм запущен в действие, говорят следующие изменения:
- Подросток поздно ложится спать, поздно встает утром с постели;
- Проводит больше времени вне дома;
- Проявляет чрезмерную говорливость, повышенную активность, иногда агрессивен или наоборот;
- Вял, заторможен, апатичен;
- Стал более скрытен, склонен к правонарушениям;
- Потерял интерес к учебе, прежним занятиям и друзьям;
- Увеличил денежные расходы или стал брать деньги или ценные вещи из дома;
- Проявляет частые перепады в настроении;
- Завел новых подозрительных друзей или старые друзья стали немного странными;
- Появление в доме пузырьков, бутылочек, бумажных трубок, закопченных ложечек, капсул;
- Наличие на теле следов инъекций;
- Наличие шприцов, сушеной травы, непонятных таблеток, порошков.
Существуют также и физические признаки, указывающие на то, что подросток пристрастился к наркотикам:
- Суженные или расширенные зрачки, независимо от освещения;
- Медленная и невнятная речь;
- Нарушение координации движений;
- Плохая память и депрессивное состояние.
Все эти изменения в состоянии и поведении подростка должны насторожить родителей.
Последствия подростковой наркомании страшны. Нужно разобраться в ситуации и действовать незамедлительно. Возможно, подросток еще не превратился в наркомана, а употребил наркотик один раз, и не имеет желания это повторять. Чтобы искоренить проблему сразу же, не дав ей пустить корни, следует обращаться за помощью к специалистам.
Психолог РП Зятикова И.А.