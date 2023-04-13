Распространение зависимостей от психоактивных, одурманивающих, токсических веществ во всех странах мира представляет глобальную угрозу здоровью населения, мировой экономике, правопорядку и общественной безопасности, в том числе и для Республики Беларусь.

Лучший способ противодействия распространению зависимостей – профилактика.

Психоактивное вещество (ПАВ) -любое вещество, которое при введении в организм человека может изменять восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции.

Какие признаки должны насторожить?

Неожиданное, резкое изменение поведения в школе, институте, на работе: беспричинные пропуски занятий, снижение успеваемости или работоспособности, прогулы.

Изменение поведения дома .Ничем не объяснимое позднее возвращение домой, часто в необычном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение, но без запаха спиртного; трудное пробуждение по утрам

.Ничем не объяснимое позднее возвращение домой, часто в необычном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение, но без запаха спиртного; трудное пробуждение по утрам Снижение социальной активности , потеря интереса к прежним увлечениям, появление немотивированной раздражительности, неоправданных вспышек агрессии, кражи вещей и денег из дома,утрата чувства ответственности.

, потеря интереса к прежним увлечениям, появление немотивированной раздражительности, неоправданных вспышек агрессии, кражи вещей и денег из дома,утрата Изменение двигательной активности : отмечается неусидчивость, повышенная жестикуляция. Или же напротив, человек в состоянии наркотического опьянения вял, расслаблен, неподвижен, его тянет подремать.

: отмечается неусидчивость, повышенная жестикуляция. Или же напротив, человек в состоянии наркотического опьянения вял, расслаблен, неподвижен, его тянет подремать. Изменение координации движений: движения могут быть скованными или замедленными.

Наркомания – это резко выраженное влечение к одному или нескольким веществам (наркотикам) растительного или синтетического происхождения, которые действуют преимущественно на центральную нервную систему и вызывают в малых дозах ощущение психического благополучия, эйфории, а в сравнительно больших дозах – состояние выраженного опьянения, наркотического сна.

Необходимо знать о том, что даже одна попытка попробовать наркотик может стать роковой вследствие возможной передозировки, молниеносного токсического поражения внутренних органов и структур мозга, формирования психической зависимости, а при инъекционном введении велика вероятность заражения ВИЧ и вирусным гепатитом.

НАРКОМАНИЯ – это тяжёлые преступления, это – одна из самых частых причин самоубийств! Это – горе миллионов отцов и матерей, жён и мужей; это – разрушенные семьи, невостребованные таланты, преданные чувства, сломанные судьбы!

Признаки наркомании у подростков

Первые «звоночки» проблемы наркомании среди подростков могут проявиться с 6-7 лет. Если родители обнаруживают, что ребенок в этом возрасте курит, это повод для серьезного беспокойства. Курение в таком юном возрасте говорит о том, что у ребенка есть склонность к наркотической зависимости. Поэтому родители не должны медлить, а сразу же обращаться к психологу, пока семью не постигла настоящая беда.

Первые признаки того, что подросток употребляет наркотические вещества, проявляются уже спустя неделю после начала их приема. О том, что губительный механизм запущен в действие, говорят следующие изменения:

Подросток поздно ложится спать, поздно встает утром с постели;

Проводит больше времени вне дома;

Проявляет чрезмерную говорливость, повышенную активность, иногда агрессивен или наоборот;

Вял, заторможен, апатичен;

Стал более скрытен, склонен к правонарушениям;

Потерял интерес к учебе, прежним занятиям и друзьям;

Увеличил денежные расходы или стал брать деньги или ценные вещи из дома;

Проявляет частые перепады в настроении;

Завел новых подозрительных друзей или старые друзья стали немного странными;

Появление в доме пузырьков, бутылочек, бумажных трубок, закопченных ложечек, капсул;

Наличие на теле следов инъекций;

Наличие шприцов, сушеной травы, непонятных таблеток, порошков.

Существуют также и физические признаки, указывающие на то, что подросток пристрастился к наркотикам:

Суженные или расширенные зрачки, независимо от освещения;

Медленная и невнятная речь;

Нарушение координации движений;

Плохая память и депрессивное состояние.

Все эти изменения в состоянии и поведении подростка должны насторожить родителей.

Последствия подростковой наркомании страшны. Нужно разобраться в ситуации и действовать незамедлительно. Возможно, подросток еще не превратился в наркомана, а употребил наркотик один раз, и не имеет желания это повторять. Чтобы искоренить проблему сразу же, не дав ей пустить корни, следует обращаться за помощью к специалистам.

Психолог РП Зятикова И.А.