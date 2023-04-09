К народному диагнозу под названием «весенняя хандра» многие относятся скептически. А зря. Специалисты называют это депрессивным состоянием, то есть полноценной депрессии еще нет, но предпосылки имеются. Причины весьма многообразны: после длительного зимнего сезона мы испытываем недостаток солнечного света, нехватку свежего воздуха, дают о себе знать малоподвижный образ жизни и питание, лишенное необходимых витаминов и микроэлементов. Отсюда упадок физических и душевных сил.

— Физические упражнения — один из самых действенных способов зарядиться апрельским позитивом, — советует психолог Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии Олег Селицкий. — Старайтесь проводить на свежем воздухе в светлое время суток как можно больше времени: ходите, бегайте, катайтесь на велосипеде. Легкая физическая нагрузка повышает тонус и поднимает общее самочувствие, поскольку способствует выработке эндорфинов, положительно влияющих на эмоциональное состояние человека. Введите в рацион цитрусовые и зелень, овощи. Не злоупотребляйте низкокалорийными диетами, но не стоит налегать и на жирную пищу, копчености, сладости. Обязательно нормализуйте сон: качественный отдых будет способствовать улучшению деятельности головного мозга.

Если же предпринятые меры не помогут в течение недели, не нужно заниматься медикаментозным самолечением, лучше обратиться за консультацией к врачу.

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