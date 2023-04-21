Районный фольклорный праздник по традиции прошел на площадке перед Уваровичским городским Домом культуры.

Для жителей района организовали творческие мастер-классы, выставки декоративно-прикладного искусства, а также каждый мог полюбоваться креативными и красочными скворечниками сельских мастеров и учреждений. Оценивало качество подготовки, творческий подход и артистизм участников фестиваля компетентное жюри.

Открывая мероприятие, председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева подчеркнула доброе стремление жителей района в помощи природе, уникальность работ, сделанных собственными руками, и пожелала участникам успехов во всех начинаниях, единства, мира и созидательного труда на благо страны.

По итогам конкурса скворечников «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» первое место заслуженно досталось мастерам Чеботовичского сельсовета, вторыми стали уваровчане, а 3 место завоевали умельцы из Рогинского сельсовета. В конкурсе обрядовых песен (закличек) весеннего цикла «Жаворонки прилетели» места распределились следующим образом. Победителями стал ансамбль «Уваровчанка» Уваровичского ГДК, второе место занял коллектив «Ажиотаж» Буда-Кошелевского ЦРДК, диплома третьей степени был удостоен исполнитель Олег Сомов из Губичского СДК. Также жюри отметило лучшие индивидуальные работы.

Победители и участники фестиваля получили памятные подарки от районных организаций и предприятий.

Алина ЮРИНСКАЯ

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