25 апреля – религиозный праздник «Радуница». В этот и предшествующие ему дни жители Беларуси традиционно поминают усопших родственников, посещают кладбища, проводят благоустройство и уборку мест погребений. Согласно нормам законодательства на это время разрешается въезд без пропусков на территории зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, с целью посещения кладбищ.

При этом, с учетом сложившейся в апреле 2023 года сложной паводковой ситуацией и погодными условиями просим быть предельно ответственными при посещении мест погребений, расположенных на территориях зон радиоактивного загрязнения, в дни их массового посещения.

Беспропускной порядок пребывания будет действовать в период с 22 по 25 апреля 2023 года

Пребывание в зонах отчуждения и отселения в эти дни разрешено до 17 часов.

Для посещения кладбищ в указанный период гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам необходимо иметь при себе и предъявить по требованию специалистов главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих охрану территорий радиоактивного загрязнения:

паспорт или иной документ удостоверяющий личность; документы на транспортное средство (при передвижении на нем).

В другие дни, въезд на указанные территории осуществляется только по пропускам, которые выдаются специалистами главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. При нахождении на указанных территориях необходимо выполнять элементарные правила защиты от радиации.

Находясь на территории радиоактивного загрязнения, запрещается отклоняться от маршрута движения, разведение костров, поджигания травы и растительности. Неосторожное обращение с огнем может привести к пожару, а на территории радиоактивного загрязнения такой пожар способен нанести огромный ущерб, как окружающей среде, так и здоровью граждан. Образовавшийся мусор после уборки могил необходимо складировать в специально оборудованных местах. Сжигание мусора строго ЗАПРЕЩЕНО.

Особое внимание уделяйте прибывшим с вами детям, которые постоянно должны находиться в поле зрения взрослых. Дети не должны отлучаться от родителей далеко от кладбища, так как рискуют пораниться о ветви упавших деревьев, получить травму в заросших травостоем ямах, также не исключено падение в шахты заброшенных колодцев.

Подробную информацию о порядке въезда и пребывания на территориях зон отчуждения и отселения Вы можете получить в главном управлении по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по адресу:

г. Чечерск, ул. Советская,17, контактный телефон: 8 (02332) 7-88-35

г. Гомель, пр-т Ленина, 10, контактные телефоны: 8(0232) 29-37-11, 23-27-13;

Главное управление по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС