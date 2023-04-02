Ранние яровые в Беларуси посеяли на 13,5% площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 1 апреля, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 87,9 тыс. га, или 13,5% плана. В Брестской области сев проведен на 45,4% запланированных площадей, в Гомельской — на 11,2%, в Гродненской — на 29,2%, Минской — на 1,75%, Могилевской — 0,34%. Также продолжается и подготовка почвы под сев, на данный момент подготовлено 172,9 тыс. га (26,6% плана).

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в текущем году планируется посеять на площади 650,4 тыс. га, кукурузу на зерно — 265,3 тыс. га, картофель — 26,1 тыс. га, сахарную свеклу — 101,7 тыс. га. В текущем году сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме 8,877 млн т.

belta.by