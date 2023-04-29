Ранние яровые в Беларуси посеяли на 88,6% площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 28 апреля сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 576,4 тыс. га, или 88,6% к плану. В Витебской области сев проведен на 72% запланированных площадей, Гомельской — 82,3%, Могилевской — 78,9%. В Брестской, Гродненской и Минской областях сев уже завершен.

Сев гречихи выполнен на площади 0,24 тыс. га, или 0,70% к плану, проса — 0,09 тыс. га (0,89%), ярового рапса — 20,3 тыс. га (43,4%), льна — 32,4 тыс. га (69,1%), сахарной свеклы — 77,9 тыс. га (76,6%), овощных культур — 1,63 тыс. га (34%), кукурузы всего — 142,9 тыс. га (12,4%), в том числе на зерно — 93,8 тыс. га (35,4%), на силос — 49 тыс. га (5,55%). Картофель посадили на 4,27 тыс. га (16,4%).

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году планируется посеять на площади 650,4 тыс. га, кукурузу на зерно — на 265,3 тыс. га, картофель — на 26,1 тыс. га, сахарную свеклу — на 101,7 тыс. га. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме 8,877 млн т.

БелТА