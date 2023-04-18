Почему важно раннее выявление рака?

Рак – заболевание с плохим прогнозом. Без своевременного лечения злокачественные опухоли прогрессируют и приводят к смерти пациента.

Что такое скрининг рака?

Злокачественные опухоли не всегда удается выявить рано, поскольку ранние формы опухолей обычно не вызывают симптомов, пациент не ощущает изменений в своем самочувствии и не обращается к врачам для обследования.

Чтобы исправить ситуацию предложено проводить профилактическое обследование пациентов без каких-либо симптомов, что получило название скрининга.

Скрининг – проведение массовых обследований на предмет выявления того или иного злокачественного новообразования у пациентов без симптомов этого заболевания. В отличие от скрининга так называемая «ранняя диагностика» заключается в выявлении рака у пациентов, обратившихся к врачу с какими-либо жалобами.

Какой скрининг и в каком возрасте проводиться?

Скрининг рака молочной железы заключается в регулярном маммографическом обследовании (обычно 1 раз в 2 года) у женщин 50-69 лет. Скрининг рака молочной железы не проводится:

— женщинам моложе 50 и старше 69 лет;

— женщинам 50-65 лет при наличии у них в анамнезе рака молочной железы или при подозрении на него.

Скрининг рака предстательной железы проводиться мужчинам в возрасте 50-65 лет путем забора крови на определение ПСА 1 раз в 2 года. При уровне ПСА выше 4 нг/мл и (или) ранее выполненной трепан-биопсии кратность исследования — 1 раз в год. Скрининг рака предстательной железы не проводится:

— мужчинам моложе 50 и старше 65 лет;

— мужчинам 50-65 лет при наличии у них в анамнезе рака предстательной железы или при подозрении на него.

Скрининг колоректального рака проводиться мужчинам и женщинам в возрасте 50, 55 и 60 лет посредством выполнения тотальной колоноскопии. Скрининг колоректального рака не проводиться людям, у которых имеются:

— в анамнезе колоректальный рак или имеются аденоматозные полипы;

— неспецифические воспалительные заболевания толстой кишки (неспецефический язвенный колит, болезнь Крона);

— симптомы заболеваний нижнего отдела желудочно-кишечного тракта: эпизоды (два и более) выделения крови в кале за последние 6 месяцев, железодефицитная анемия, значительная потеря веса без обоснованной причины за последние 6 месяцев. Такие люди обследуются по подозрению на онкологическое заболевания;

— близкие родственники (родители, родные братья/сестры, дети) с наличием в анамнезе колоректального рака или аденоматозных полипов, т.к. они относятся к группе повышенного риска развития рака и обследуются индифидуально;

— в анамнезе резекция толстой кишки;

— ранее проведенное эндоскопическое или рентгенологическое обследование толстой кишки (сигмоскопия, ирригоскопия в течение последних 5 лет, колоноскопия в течение последних 10 лет);

— наличие тяжелых сопутствующих заболеваний;

— неконтролируемое нарушение свертываемости крови.

Скрининг рака шейки матки (РШМ) проводится здоровым женщинам, которым в текущем году исполнилось 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 лет, не предъявляющим жалоб на момент взятия материала.

Скрининг рака шейки матки не проводится:

— женщинам с подозрением на рак шейки матки или с ранее установленным диагнозом рака шейки матки;

— перенесшим тотальную гистерэктомию (удаление матки и шейки матки) по причинам, не связанным с раком или предопухолевой патологией шейки матки;

— не имевшим половых контактов.

Где могут пройти скрининг онкологических заболеваний жители Буда-Кошелевского района?

Для прохождения скрининга рака молочных желез Вы можете получить направление у вашего участкового врача общей практики, врача-акушера-гинеколога в медико-генетический центр «Брак и семья» г. Гомель. Скрининг рака предстательной железы на территории Буда-Кошелевского района проводиться в рамках всеобщей диспансеризации путем определения уровня ПСА в крови. Направление можно получить у вашего участкового врача общей практики. При необходимости проведения трепан-биопсии – пациенты направляются на консультацию к урологу в У «ГОКБ». Для прохождения скрининга рака шейки матки можно обратиться в женскую консультацию, где проводиться забор материала для исследования. В дальнейшем материал доставляется в У «ГОКОД» с целью проведения исследования.

Врач-онколог Журова Н.В.