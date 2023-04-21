Профсоюзный туристический форум «Открой Беларусь» пройдет 28–29 апреля в Минске. Организатором выступит туристско-экскурсионное унитарное предприятие «Беларустурист».

Выставочная экспозиция Гомельщины развернется в зале Ровесника на 3 этаже Республиканского Дворца культуры профсоюзов.

В рамках форума будет работать выставка, на которой каждый регион страны расскажет жителям и гостям столицы о своих природных и историко-культурных богатствах.

— В организации выставки нам активно помогают Гомельский облисполком, управления культуры, спорта и туризма, районы. Подготовкой к форуму занимаются все наши отраслевые профсоюзы, райгоробъединения, а также профсоюзный туроператор системы «Беларустурист» — унитарное предприятие «Гомельтурист» и его районные филиалы. Он предложит ряд туристических маршрутов по нашей области, — рассказал председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Петр Кириченко.

– Задача регионов не просто раскрыть туристический потенциал, а действительно удивить туристов, показать какие-то малоизвестные направления. О Мирском замке или Беловежской пуще знают все. Но остается много интересных мест, направлений и ярких фестивалей, о которых по разным причинам никто раньше не слышал, – рассказала заместитель генерального директора УП «Беларустурист» Елена Паршуто.

Экспозицию составят несколько тематических блоков. В качестве презентации военно — патриотического направления области будет представлен проект «Вечной памятью живы…». В него включены мемориальный комплекс «Памятник детям-жертвам ВОВ» в Красном береге Жлобинского района, мемориальный комплекс «Ола» и «Операция Багратион» в Светлогорском районе, военно-исторический комплекс «Партизанская крыничка», «Озаричи» и другие.

С историко-культурным наследием региона можно будет познакомиться через выставку работ Александра Плистова. Чечерянин Александр Плистов — единственный в Беларуси мастер по художественной гальванопластике — технологии получения точных металлических копий различных предметов, путем осаждения разнородных металлов на модели.

Будет представлена выставочная экспозиция Музея хлеба, который находится в агрогородке Ботвиново Чечерского района.

Посетители также смогут познакомиться с еще одним нематериальным историко-культурным наследием — «Лесным бортничеством» на примере Лельчицкого района. Гостям предложат дегустацию меда.

Народные умельцы проведут для желающих мастер-классы. Так, семья Ивашкевич из Лельчиц познакомит гостей с таким видом ремесла, как коробоплетение.

На протяжении работы выставки можно будет услышать живое исполнение песенного фольклора в исполнении народного коллектива «Таняжанка» филиала Тонежского сельского дома культуры Лельчицкого района. Запланированы также дегустации брендовой продукции Гомельщины: молочная продукция, кондитерские изделия, мед.

Богатый природный потенциал продемонстрируют в экспозиции «Экологический туризм». В нем Гомельщина представит Полесский государственный радиационно – экологический заповедник.

Директор филиала «Гомельское бюро путешествий и экскурсий» унитарного предприятия «Гомельтурист» Денис Самсонов уверен, что гости форума смогут прочувствовать атмосферу и даже оценить вкус особенных блюд, которые передаются из поколения в поколение. Ведь особое внимание организаторы уделят гастрономическому туризму. Представители каждой области уже собирают меню из уникальных блюд. Ожидается, что гости смогут поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам и промыслам, а также в белорусских обрядах. Запланированы также дегустации брендовой продукции региона: молочная продукция, кондитерские изделия, мед.

– Прибудут и наши международные партнеры из России, Египта и других стран. На выставке у них будут свои стенды, на которых они расскажут белорусам о своих достопримечательностях, направлениях, курортах, – добавила Елена Паршуто.

Свои услуги гостям выставки предложит и санаторно-курортное унитарное предприятие «Белпрофсоюзкурорт».

— Мы подготовили уже готовые маршруты, которые будем презентовать на выставке. Среди них – военно-патриотической направленности, историко-культурное наследие, экотуризм. Наши экскурсии рассчитаны даже на групповые поездки с детьми, школьные туры по известным и неизведанным местам нашего региона. Посетители смогут ознакомиться также и с профсоюзными здравницами и запланировать отдых в одной из них, — рассказал директор филиала «Гомельское бюро путешествий и экскурсий» Унитарного предприятия «Гомельтурист» Денис Самсонов.

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