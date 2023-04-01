Ученики должны окончательно определиться с предметами, которые они хотят сдавать на экзамене, до 20 апреля – после этого вносить изменения уже нельзя.

Регистрация на централизованный экзамен (ЦЭ) начинается в Беларуси 1 апреля, сообщает Sputnik.

Принимать документы будут комиссии школ, которые затем в свою очередь будут передавать их в пункты проведения ЦЭ. Для регистрации ученикам необходимо иметь при себе паспорт.

Регистрировать учеников будут до 20 апреля. К этому моменту 11-классники должны окончательно определиться с предметами, которые они хотят сдавать на экзамене – после этого вносить изменения уже нельзя. В министерстве образования предполагают, что ЦЭ будут сдавать около 54 тысяч человек – это все выпускники школ 2023 года.

Централизованный экзамен в Беларуси пройдет в этом году впервые – он заменит выпускные испытания в 11 классе. ЦЭ проведут по двум предметам – русскому или белорусскому языку (кто какой больше предпочитает) и любому другому предмету на выбор (математике, биологии, физике и так далее).

Основные сроки сдачи «языковых» экзаменов – 14 мая, резервные – 23 мая и 21 августа. По другим предметам основные сроки – 21 мая, резервные дата – 25 мая и 23 августа.