С 27 апреля по 9 мая на территории района провидится республиканская акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта «Мотодвижение — без нарушений!»

По вине двухколесных транспортных средств в нашей области ежегодно совершается почти каждое втрое дорожно-транспортное происшествие. Наибольшее число аварий с водителями двухколесных транспортных средств происходит в предвыходные, выходные и праздничные дни.

Помните, что решающим условием благополучных поездок на двухколесных транспортных средствах является строгое соблюдение Правил дорожного движения. Мы хотим дать вам несколько советов, подсказанных опытом лучших мотоциклистов. Надеемся, их рекомендации помогут вам в пути. Ведите мотоцикл так, как этого требуют условия безопасности. Не позволяйте втянуть себя в бессмысленные мотогонки. Улица — не место для соревнований самодеятельных «гонщиков», которые зачастую не способны справиться с мотоциклом в простых ситуациях.

Никогда не считайте, что вы достигли вершин мастерства в управлении мотоциклом. Скоростная машина и дорога могут в любой момент сыграть с вами злую шутку.

Учитесь разгонять, тормозить, вести мотоцикл на поворотах с учетом дорожных и погодных условий. Учитесь пользоваться обоими тормозами, не доводя торможение до юза, старайтесь сохранить при этом равновесие. При возникновении заноса выводите из него мотоцикл поворотом руля в сторону заноса.

Помните о том, что вы в меньшей степени защищены, чем водитель автомобиля, которого может уберечь от травм корпус автомобиля. Поэтому не забывайте застегнуть мотошлем. Он дан Вам не как головной убор, а как средство, которое позволяет сохранить жизнь, здоровье, снизить тяжесть телесных повреждений при дорожно-транспортных происшествиях.

Злейший враг мотоциклиста — алкоголь.

Не используйте в дорожном движении мотоциклы не зарегистрированные в установленном порядке и не прошедшие технический осмотр, а также не застрахованные обязательным страхованием гражданской ответственности.

Если водитель скутера, мопеда или мотоцикла управляет транспортным средством, не получив водительское удостоверение, то такой водитель является бесправным и будет привлекаться к административной ответственности за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, что влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством за аналогичное нарушение в течение года штраф составит от 20 до 50 базовых величин, или административный арест.

Также, немаловажным будет отметить тот факт, что за неоднократное управление механическим средством, а это более двух раз в течение года, водитель будет привлечен уже к уголовной ответственности по статье 317-2 УК Республики Беларусь. Данная статья предусматривает наказание в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до 6 месяцев или арест с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. В случае, если осужденный вновь совершит указанное преступление, он будет наказан штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома