Что может быть лучше сочного витаминного салата из первых весенних овощей?! Небольшой набор ингредиентов, минимум времени — и у вас готово полезное блюдо для всей семьи. Дома и на даче всегда выручат проверенные временем оригинальные салаты.
Ингредиенты:
Огурец – 1 шт.;
Помидор – 1 шт.;
Лук красный – 1 шт.;
Листья салата / салат – 1 пучок;
Соль – 1 щепот.;
Перец черный – 1 щепот.;
Приправа (прованские травы) – 1 щепот.;
Сок лимонный – 3 мл;
Бальзамик – 2 ч.л.;
Масло оливковое – 2 ст. л.
Приготовление:
Первым делом огурец и помидор нарезаем небольшими кубиками. Лук тонкой соломкой. После чего к овощам добавляем листья салата. Приправляем это все солью, черным молотым перцем, прованскими травами. Поливам бальзамическим соусом, соком лимона, оливковым маслом и хорошенько все перемешиваем.
Приятного аппетита!