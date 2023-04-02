Что может быть лучше сочного витаминного салата из первых весенних овощей?! Небольшой набор ингредиентов, минимум времени — и у вас готово полезное блюдо для всей семьи. Дома и на даче всегда выручат проверенные временем оригинальные салаты.

Ингредиенты:

Огурец – 1 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Лук красный – 1 шт.;

Листья салата / салат – 1 пучок;

Соль – 1 щепот.;

Перец черный – 1 щепот.;

Приправа (прованские травы) – 1 щепот.;

Сок лимонный – 3 мл;

Бальзамик – 2 ч.л.;

Масло оливковое – 2 ст. л.

Приготовление:

Первым делом огурец и помидор нарезаем небольшими кубиками. Лук тонкой соломкой. После чего к овощам добавляем листья салата. Приправляем это все солью, черным молотым перцем, прованскими травами. Поливам бальзамическим соусом, соком лимона, оливковым маслом и хорошенько все перемешиваем.

Приятного аппетита!