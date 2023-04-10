Приготовьте куриный рулет с черносливом в духовке и подайте на праздничный стол. Гости будут в восторге: уж больно красиво это блюдо смотрится на разрезе! Да и вкус такого горячего тоже никого не разочарует: нежная мякоть птицы изумительно сочетается с кисло-сладкими сухофруктами. Кстати, чтобы начинка получилась особенно сочной, выбирайте крупный чернослив с плотной мякотью. Если же вы хотите сделать текстуру рулета более интересной, оригинальной, добавьте к сухофруктам немного рубленых грецких орехов.

Ингредиенты:

Куриного филе (грудка) — 600 г;

Чернослива без косточек — 100 г;

Яйцо – 1 шт.;

щепотка мускатного ореха;

соль.

Приготовления:

Чернослив тщательно промойте, затем сложите в миску. Залейте очень горячей водой, закройте и оставьте на 20 минут.

Куриное филе вымойте и обсушите. Затем сделайте продольный разрез (но не дорезайте их до конца), раскройте их как книгу и отбейте между двумя листами пищевой пленки.

Посолите, поперчите, присыпьте мускатным орехом. Чернослив откиньте на дуршлаг и затем обсушите бумажными полотенцами. Выложите подготовленные сухофрукты на куриное филе.

Сверните куриное филе в рулет. Яйцо взболтайте и смажьте им получившиеся заготовки со всех сторон. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда противень с рулетами. Запекайте рулеты 30-40 минут.

Приятного аппетита!