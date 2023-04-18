Запечённая с овощами рыба — несложное питательное блюдо, где рыба запекается вместе с гарниром. Помидоры, сыр и майонез обеспечивают сочность и более широкую гамму вкусов. Измельчаем, сдабриваем специями и пряностями, выкладываем слоями в форму и запекаем в духовке. Полноценное блюдо без хлопот всегда приветствуется на домашней кухне.
Ингредиенты:
Филе белой рыбы – 250 г;
Картофель – 250 г;
Помидор – 100 г;
Лук репчатый – 8 г;
Сыр твёрдый – 50 г;
Майонез – 40-50 г;
Соевый соус — 1 ст. ложка;
Лимонный сок — 1 ст. ложка;
Приправа для рыбы — 1 ч. ложка;
Масло растительное (рафинированное) — 30 мл (2 ст. ложки);
Соль — 1/8 ч. ложки;
Укроп свежий (для подачи, по желанию) — 2-3 веточки.
Приготовления:
Рыбное филе нарезаем средними кусочками (шириной около 5 см), выкладываем в тарелку, поливаем лимонным соком и соевым соусом. Посыпаем со всех сторон специями для рыбы и солью (имейте в виду, что соевый соус уже солёный, добавляйте соль с осторожностью). Оставляем мариноваться на полчаса.
Подходящего размера форму для запекания смазываем растительным маслом.
Картофель нарезаем тонкими кружочками или полукружиями, если он крупный (толщина примерно 0,3 см). Выкладываем в подготовленную форму (16х21 см) половину всего картофеля.
Духовку включаем для разогрева до 180 градусов.
Лук очищаем и нарезаем тонкими кольцами, 2/3 всего лука выкладываем поверх картошки. Солим, перчим.
Сверху выкладываем рыбу.
Помидоры нарезаем полукружиями, выкладываем на рыбу. Сверху раскладываем оставшийся лук.
Последним слоем выкладываем оставшийся картофель. Посыпаем солью и перцем, а также рубленым укропом.
Поверх наносим сеточку из майонеза. Для этого майонез нужно переложить в небольшой пластиковый пакетик и срезать один уголок. Выдавить через него майонез.
Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.
Сыр натираем на мелкой тёрке.
Через указанное время достаём форму из духовки, снимаем фольгу и посыпаем содержимое сыром. Отправляем в духовку ещё на 15-20 минут без фольги.
Рыба, запечённая с картофелем, помидорами и сыром, готова.
Приятного аппетита!