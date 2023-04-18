Запечённая с овощами рыба — несложное питательное блюдо, где рыба запекается вместе с гарниром. Помидоры, сыр и майонез обеспечивают сочность и более широкую гамму вкусов. Измельчаем, сдабриваем специями и пряностями, выкладываем слоями в форму и запекаем в духовке. Полноценное блюдо без хлопот всегда приветствуется на домашней кухне.

Ингредиенты:

Филе белой рыбы – 250 г;

Картофель – 250 г;

Помидор – 100 г;

Лук репчатый – 8 г;

Сыр твёрдый – 50 г;

Майонез – 40-50 г;

Соевый соус — 1 ст. ложка;

Лимонный сок — 1 ст. ложка;

Приправа для рыбы — 1 ч. ложка;

Масло растительное (рафинированное) — 30 мл (2 ст. ложки);

Соль — 1/8 ч. ложки;

Укроп свежий (для подачи, по желанию) — 2-3 веточки.

Приготовления:

Рыбное филе нарезаем средними кусочками (шириной около 5 см), выкладываем в тарелку, поливаем лимонным соком и соевым соусом. Посыпаем со всех сторон специями для рыбы и солью (имейте в виду, что соевый соус уже солёный, добавляйте соль с осторожностью). Оставляем мариноваться на полчаса.

Подходящего размера форму для запекания смазываем растительным маслом.

Картофель нарезаем тонкими кружочками или полукружиями, если он крупный (толщина примерно 0,3 см). Выкладываем в подготовленную форму (16х21 см) половину всего картофеля.

Духовку включаем для разогрева до 180 градусов.

Лук очищаем и нарезаем тонкими кольцами, 2/3 всего лука выкладываем поверх картошки. Солим, перчим.

Сверху выкладываем рыбу.

Помидоры нарезаем полукружиями, выкладываем на рыбу. Сверху раскладываем оставшийся лук.

Последним слоем выкладываем оставшийся картофель. Посыпаем солью и перцем, а также рубленым укропом.

Поверх наносим сеточку из майонеза. Для этого майонез нужно переложить в небольшой пластиковый пакетик и срезать один уголок. Выдавить через него майонез.

Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.

Сыр натираем на мелкой тёрке.

Через указанное время достаём форму из духовки, снимаем фольгу и посыпаем содержимое сыром. Отправляем в духовку ещё на 15-20 минут без фольги.

Рыба, запечённая с картофелем, помидорами и сыром, готова.

Приятного аппетита!