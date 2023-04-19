Структура тестов ЦТ в этом году претерпела определенные изменения. Об этом журналистам сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель РИКЗ напомнил, что для участия и в ЦЭ и в ЦТ выпускникам понадобятся только знания базового курса школьной программы. «Структура теста в этом году претерпела определенные изменения. С ними в течение года все желающие могли ознакомиться либо при проведении репетиционного тестирования, либо при проведении репетиции централизованного экзамена. Часть А — там, где нужно выбирать готовые варианты ответов, — уменьшилась. Часть Б — там, где нужно сконструировать ответ и записать его, — увеличилась. В целом сложность теста не увеличилась, его длина сократилась практически для всех предметов. Задания по сложности выдержаны таким образом, чтобы можно было проверить только школьную программу, не выходя за ее пределы. Учащимся не потребуется демонстрировать дополнительные знания. Им понадобятся только знания за базовый курс школьной программы», — рассказал Юрий Миксюк.

Он отметил, что каждый участник конкурса на поступление в вуз в этом году должен будет иметь на руках три сертификата. «Выпускник не сможет иметь больше в этом году. Поэтому выпускники текущего года, которые пройдут два испытания и получат два сертификата централизованного экзамена, смогут участвовать в одном испытании — зарегистрироваться на централизованное тестирование. Но выпускники прошлых лет смогут участвовать в трех испытаниях, т.е. зарегистрироваться на три ЦТ», — проинформировал директор.

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