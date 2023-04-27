Последний месяц весны 2023 года принесет белорусам ряд нововведений, которые затронут доходы граждан в части выплаты пенсий и детских пособий. Некоторые белорусы смогут решить жилищный вопрос путем выкупа арендного жилья в собственность. В мае снова снизится ставка рефинансирования, а у старшеклассников начнется горячая экзаменационная пора. Подробности – в дайджесте корреспондента портала 1prof.by.

Ставка рефинансирования продолжает падать

Об очередном снижении ставки рефинансирования объявил Национальный банк Беларуси 26 апреля 2023 года, следовательно, можно ожидать и снижения процентных ставок по банковским кредитам.

Это уже четвертая корректировка показателя за текущий год: он менялся с 23 января, 1 марта, 3 апреля. Со 2 мая 2023 года ставка рефинансирования снижается до 10% годовых. Сейчас она составляет 10,5%. Ставка по кредиту овернайт уменьшится с 11,5 до 11% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 9,5 до 9% годовых.

Пенсии вырастут на 5%

С 1 мая в Беларуси повысят все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, «прибавка» в среднем составит 5%.

Однако в каждом конкретном случае размер повышения будет зависеть от продолжительности стажа пенсионера и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

В ведомстве отметили, что средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае 2023 года составит 705 рублей и увеличится на 21% по отношению к маю 2022 года. Получателями трудовых пенсий в Беларуси являются 2,3 млн человек.

Пенсионеры поедут на дачи за полцены

Для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, наполовину снизят стоимость проезда в поездах региональных линий экономкласса. Скидку в размере 50% пенсионерам предоставят и в случаях поездок на автомобильном пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения, за исключением такси.

Эта норма действует в период дачного сезона и сельскохозяйственных работ – с 1 мая по 31 октября. Такая льгота для граждан, достигших пенсионного возраста, в Беларуси установлена более 10 лет назад и действует с 2011 года. Получить ее можно по предъявлению пенсионного удостоверения, которое нужно брать с собой во время поездки.

Новый размер БПМ

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) представляет собой денежную величину, опираясь на которую определяется уровень жизни белорусов. В нее государством заложена оплата минимального набора товаров и услуг, который позволяет сохранять здоровье нации.

В нашей стране расчет БПМ производят в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (дети, студенты, пенсионеры и трудоспособное население). БПМ пересматривают 4 раза в год: с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Новый 2023 год белорусы встретили с бюджетом прожиточного минимума в среднем на душу населения в размере 339 рублей 83 копейки. С 1 февраля его размер чуть вырос до суммы 341 рубль 48 копеек.

Эта величина будет актуальной до конца апреля 2023 года. Уже к 1 мая Министерство труда и социальной защиты озвучит новый размер БПМ, который будет действовать до 31 июля.

Узнаем, вырастут ли детские пособия

Как известно, традиционного с пересмотром БПМ корректируют минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты и надбавки к ним. Бюджет прожиточного минимума также влияет на размер государственных пособий семьям с детьми.

По данным Минтруда, системой пособий в Беларуси охвачено более 400 тыс. детей. Соразмерно росту БПМ с 1 мая 2023 года изменятся:

размеры единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка;

пособия по уходу за ребенком от 3 до 18 лет, которое выплачивается, если в семье растут малыши до 3 лет;

пособия по уходу за ребенком от 3 до 18 лет, которое выплачивается семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.

Напомним, с 1 февраля по 30 апреля 2023 года единовременное пособие в связи с рождением ребенка в Беларуси составляет:

при рождении первого ребенка (10 БПМ) – 3 414,80 рублей;

при рождении второго и последующих детей (14 БПМ) – 4 780,72 рублей.

А женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, в апреле положено единовременное пособие в размере 100% БПМ – на данный момент эта сумма составляет 341,48 руб.

До конца апреля ежемесячное пособие семьям:

на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет выплачивается в размере 170,74 рублей;

на ребенка-инвалида старше 3 лет и детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ,– 239,04 рублей.

Арендное жилье – в собственность

Пока таким шансом в Беларуси смогут воспользоваться военнослужащие. В середине мая вступит в силу Указ Главы государства «Об арендном жилье для военнослужащих», которым установлены порядок и условия передачи в собственность предоставленного военнослужащим арендного жилья.

Выкупать арендное жилье в собственность в рассрочку до 15 лет смогут военнослужащие, чья выслуга на военной службе составит не менее 20 лет.

Плата за ошибочный денежный перевод

ОАО «АСБ Беларусбанк» уведомило, что с 1 мая изменяется размер вознаграждения за совершение операции по направлению бенефициару (банку-получателю) информации об ошибочном перечислении (переводе) денежных средств по реквизитам банковской платежной карточки Беларусбанка.

Сумма вознаграждения составит 27 рублей за каждую операцию по ошибочному перечислению (переводу) денежных средств.

Успеть подтвердить свою занятость в экономике

Так называемая «база тунеядцев» в Беларуси обновляется раз в три месяца: с 20 февраля до 1 марта, с 20 мая до 1 июня, с 20 августа до 1 сентября и с 20 ноября до 1 декабря. В этот список заносят незанятых в экономике страны граждан.

Очередное обновление списков планируется к 1 июня, поэтому в мае белорусам, которые официально не трудоустроены, нужно подтвердить свою занятость. Для этого необходимо обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации и предоставить подтверждающие документы.

В противном случае трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, придется оплачивать по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, не только горячее водоснабжение (подогрев воды), но также отопление и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

В апреле 2023 года правительство внесло очередные корректировки в постановления, регулирующие вопросы занятости населения. Теперь появилась еще одна новая категория граждан, которую отнесли к занятым в экономике. Речь идет о плательщиках налога на профессиональный доход при условии его уплаты.

Новый формат аттестации 11-классников

В 2023 году Министерство образования изменило подходы в аттестации учащихся средней школы. Вместо четырех экзаменов выпускникам 11-х классов придется держать всего два испытания. Причем меняется не только количество, но и форма сдачи экзамена за курс средней школы.

Выпускники 2023 года станут в этом первопроходцами, им предстоит опробовать механизм сдачи централизованного экзамена (ЦЭ): 14 мая старшеклассники будут сдавать один из государственных языков – белорусский или русский, а 21 мая – второй предмет по выбору учащихся. Резервные дни ЦЭ – с 23 по 25 мая.

Знания школьников на ЦЭ оценят от 1 до 100 баллов, которые внесут в сертификат – он понадобится при поступлении в вуз. Для выставления в аттестат баллы переведут в 10-балльную шкалу. Все, что нужно знать о новом механизме аттестации, собрали в материале корреспондента портала 1prof.by.

Регистрация на ЦТ

Абитуриентам, которые планируют в 2023 году покорять вуз, кроме ЦЭ придется еще, как и в предыдущие годы, сдать централизованное тестирование (ЦТ). Стоит отметить, что в текущем году сократили сроки регистрации для участия в ЦТ почти на неделю. Она стартует с 10 мая и продлится до 1 июня. Раньше на эту процедуру в Беларуси отводился практически весь май – регистрация стартовала со 2-го числа.

Майские каникулы

Белорусы уже успели насладиться большими весенними выходными в апреле, когда в связи с переносами рабочих дней на Радуницу отдыхали 4 дня подряд.

Аналогичная ситуация с отдыхом будет и в последний месяц весны. Поскольку День Победы, который в Беларуси отмечается 9 мая, в 2023 году приходится на вторник, то правительство решило подарить белорусам майские каникулы: рабочий день с понедельника, 8 мая, переносится на субботу, 13 мая. В итоге мы имеем еще 4 выходных дня: с 6 мая (суббота) по 9 мая (вторник). Можно уже начинать планировать, как с пользой провести продолжительные выходные весной 2023 года!

Анапа ждет белорусов

Белорусская железная дорога назначила на лето поезд в сообщении Минск/Гомель–Анапа. Первый рейс отправится из Минска 5 мая в 10:58 (из Гомеля – в 15:40) и прибудет в Анапу 7 мая в 10:37. Причем перевозчик отмечает, что время в пути сокращено на 2 часа. Состав будет курсировать через день по нечетным числам месяца из Минска до 27 сентября 2023 года, из Анапы – до 29 сентября.

Самолетом из Архангельска в Минск

Авиакомпания «Северсталь Авиа» запустит регулярные рейсы по маршруту Архангельск–Минск с 3 мая. Полеты будут осуществлять на самолетах Bombardier CRJ200, рассчитанных на 50 пассажиров, с пересадкой в Череповце. Кстати, из Череповца в столицу Беларуси самолеты «Северсталь Авиа» летают уже с 27 марта.

Очевидно, что это направление расширяет туристический потенциал сразу двух регионов Российской Федерации. Кроме того, пассажиры смогут использовать аэропорты двух стран как транзитную точку для дальнейшего зарубежного туризма в сезон летних отпусков.

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