С наступлением благоприятной погоды граждане наводят порядок на своих приусадебных участках используя при этом огонь. Также спасателям приходится сталкиваться с проблемой палов сухой растительности и увеличением количества пожаров по этой причине.

С целью предупреждения возгораний в экосистемах и разведения костров в запрещенных местах спасатели Буда-Кошелевского РОЧС совместно с корреспондентом районной газеты «Авангард» провели профилактические рейды на территории района.

В ходе таких мероприятия жителям сельских населенных пунктов рассказали о недопустимости выжигания сухой растительности, трав на корню и разведения костров в запрещённых местах, разъяснили меры административной ответственности за нарушение данных требований. В беседах приводят примеры, когда беспечность граждан при выжигании сухой растительности приводит их же самих к получению травм, а еще хуже к гибели.

Всем собеседникам вручили наглядно-изобразительную продукцию на противопожарную тематику, а также разместили обучающую информацию на стендах в местах скопления людей.

Буда-Кошелевский РОЧС