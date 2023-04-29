Сегодня в Коммунаровском дворце культуры состоялся концерт «Первомай», посвященный презентации юбилейной книги сельхозпредприятия «45 лет движения вперед», грядущему празднику труда и чествованию ветеранов труда.

Для гостей праздника организовали дегустацию и выставку-продажу продукции РУП «Белоруснефть-Особино», а юные жители района могли порезвиться на батутах и полакомиться сладостями. В холле Дворца культуры любой желающий мог ознакомиться с юбилейной книгой.

На концерте присутствовали первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Долич, председатели сельисполкомов, сотрудники и ветераны труда предприятия, а также жители района.

За долгие годы преданности и добросовестной работы в РУП «Белоруснефть-Особино Николай Долич выразил благодарность, подарил первые экземпляры книги и памятные подарки ветеранам труда: Анатолию Холопову, Елене Новиковой, Клавдии Кузьминской, Светлане Глушаковой, Ольге Павленко, Петру и Татьяне Морозовым, Николаю Седень, Надежде Качалкиной, Татьяне Войтовой, Евдокии Пимшиной, Светлане Соловьевой, Наталье Сераковой, Зое Старовойтовой и Анне Барейша.

Первые экземпляры книги «45 лет движения вперед» торжественно вручили Александру Ковалеву, председателю Узовского сельисполкома Елене Былицкой, директору Коммунаровской средней школы Михаилу Борисевичу, директору Узовской средней школы Наталии Лукьяненко и библиотекарю Коммунаровской сельской библиотеки Наталье Маниной. Презентация книги сопровождалась праздничным концертом исполнителей и танцоров Коммунаровского дворца культуры.

К слову, книга «45 лет движения вперед» рассказывает о становлении и развитии многоотраслевого предприятия и повествует о людях, которые отдают душу своему делу и обладают высокими знаниями и профессионализмом, применяя их ежедневно на практике.

Фоторепортаж с места событий.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора