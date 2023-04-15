Подходит к концу Великий пост, и совсем скоро во всех православных храмах прозвучит победный возглас «Христос Воскрес!» О том, как правильно провести пасхальные дни, рассказал настоятель Прихода храма Рождества Богородицы г.п. Уваровичи иерей Вадим Грицков.

– Отец Вадим, какой смысл у этого Великого дня?

– Пасха – это победа Христа над смертью, Его воскресение, наше спасение и наше оправдание. Господь спасает нас от греха, проклятия и смерти, берет на себя грехи всего мира. Умирает на кресте, как грешник, тем самым даруя нам спасение. Через три дня воскресает. И если воскрес Христос, то и мы воскреснем. Апостол Павел придает особую важность воскресению Христа: «Если Христос не воскрес, то вся наша вера – ничто». Ведь центр христинства – смерть Христа и его воскресение. На этом стоит наша вера.

В пасхальные дни мы прославляем воскресшего Христа радостно, радостными песнопениями, с молитвой благодарности за наше спасение. За то, что он принял себя в жертву ради нашего спасения и воскрес ради нашего оправдания. И если мы будем это понимать, то у нас будет совсем другой взгляд на эти вещи. И нам, священникам, очень важно доносить этот смысл.

Пасха – праздник вселенского масштаба. Это и семейный праздник, потому что его хочется проводить с самыми близкими и родными людьми, делиться радостью с теми, кто одинок, болен или нуждается в помощи.

– Насколько важно встречать этот светлый праздник в храме?

– Пасху нужно встречать только в храме. Христос создал свою церковь. А церковь – это общество людей, верующих во Христа, соединенных единой верой. Церковь – это живой организм. Церковь собирается вместе в храме для того, чтобы прославить воскресшего Христа. А человек, который пришел и просто освятил куличи, он не разделяет этой общей радости.

И в Великий пост, перед Пасхой мы собирались вместе в храме. А Великий пост – это время покаяния, изменения, усиленной молитвы с Богом, время добрых дел, чтобы подготовиться к Пасхе и, прежде всего, изменить свою душу, духовно очиститься. Все добрые дела помогают нам меняться в лучшую сторону. Апостол говорит: «Вера без дел мертва». Поэтому наши дела проистекают из веры. И если мы творим добрые дела, значит мы веруем, следуем за Христом. Во время Великого поста человек меняется, исповедуется, приобщается к таинствам церкви. Самое главное – он получает причастие. А выше причастия нет ничего: это величайшая святыня. Господь всем дает свое Тело, свою Кровь.

Церковь всегда призывает приходить в храм, чтобы наполнить душу божественной благодатью. Поверьте, так и хочется сказать каждому прихожанину: «Побудь ты в храме. Это очень важно». И это неспроста, ведь, уверен, каждый человек из храма уходит одухотворенным, с чувством радости и легкости.

Сейчас проходит Страстная седмица. Она посвящена последним дням жизни Христа. Все эти дни мы словно проживаем с ним вместе. Мы знаем, что после голгофы придет его воскресение. Поэтому с радостью ожидаем праздника Пасхи.

– А почему в Великий четверг принято причащаться?

– В этот день, согласно Евангелию, происходила Тайная вечеря, в ходе которой Иисус Христос, зная о предательстве Иуды, попрощался с учениками. Также он совершал святое причастие и омывал ноги апостолам. Это один из важнейших дней Страстной седмицы – последней недели перед Пасхой.

Библейская сцена омывания Иисусом ног своим ученикам-апостолам связана с его желанием показать свое глубокое смирение, а также служение людям. Этот день связан с очищением тела и духа христиан, ведь именно тогда было установлено Таинство Евхаристии – причастия. Во время причастия верующие вкушают Тело и Кровь Христовы, которые являются под видом хлеба и вина. Поэтому в этот день прихожанам особенно важно прийти на Божественную литургию.

Многие люди связывают Великий четверг с бытовыми заботами: моются долго и тщательно, устраивают дома генеральную уборку. Безусловно, чистота в доме приветствуется, но уделять ей слишком большое значение не стоит. Важнее предаться в этот день молитве и духовному очищению.

– Отец Вадим, для вас это первая Пасха в чине настоятеля Прихода храма Рождества Богородицы. Она будет особенной?

– Я бы не сказал. Единственное, когда в храме объявлял о предстоящих праздничных богослужениях, время меня словно «перебросило» обратно в детство, когда еще мальчишкой спешил в субботу к 5 утра в церковь. Луна светит, тишина, только птицы поют – ощущения непередаваемые. Приходишь в храм, начинается богослужение. Так благоговейно и трепетно это все было. И радостно сегодня на душе, что это повторится снова.

Я хорошо помню старый храм 1945 года постройки, отца Пиония, всех предыдущих настоятелей, когда ходил в воскресную школу.

Служить на малой родине вдвойне ответственно. Вот расширили церковную библиотеку, на Вербное воскресенье детишки посетили пожилых прихожан: поздравили с праздником, подарили открытки и передали продуктовые наборы. 23 апреля, на Фомино воскресенье, планируем провести Пасхальный фестиваль в Доме культуры. Конечно, посетим постояльцев отделения сестринского ухода и дома-интерната.

Планов много, но делаем все сообща. Очень важно найти единомышленников, людей идейных. Ведь жизнь прихода – это не только богослужение в церкви. К примеру, мы с прихожанами завели новую традицию и каждое воскресенье проводим совместные чаепития, общаемся на духовные темы. Каждый из присутствующих может задать любой вопрос.

Сейчас вот готовимся к Пасхе. Дни напряженные, но радостные. Трудятся все – и хористы, и прихожане. На неделе вместе вышли на субботник – территорию убрали, деревья побелили. В общем деле и школа помогла, а с техникой выручило местное хозяйство.

– Что можно приносить в храм для освящения?

– Помимо куличей, яиц, можно приносить мясные и молочные кушанья. Другие продукты – это уже лишнее и совсем не соответствует теме праздника.

– Что пожелаете прихожанам?

– В первую очередь, мира и радости каждому, нашим семьям. Если человек не будет иметь внутри себя радости и мира, то не будет иметь и здоровья. Так как наше здоровье душевное отражается и на нашем физическом состоянии. Хочу пожелать такой радости и мира, которые никто и ничто не может отнять. Апостол Павел говорил: «Что нас может отлучить от любви Божьей? Высота, глубина, ширина, власть, сила, ангелы, архангелы? Ничто не может отлучить нас от любви Божьей». Пусть эти слова станут для каждого неким ориентиром, чтобы они всегда приходили на ум человеку, даже в самые скорбные минуты.

Ну и, конечно, хочу пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, мира в семьях, терпения. Чтобы все божьи благословения пришли в каждый дом, особенно туда, где их действительно ждут.

С праздником Светлого Христова Воскресения!

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Алины Юринской