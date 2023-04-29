Устный журнал «Опаленный войной», подготовленный педагогами и учащимися, провели с целью популяризации героического прошлого нашего народа, укрепления в обществе идей мира и созидательного труда как главных условий развития белорусского государства.

Участие в мероприятии приняли заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, член бюро Гомельского обкома КПБ, член Президиума международного Союза офицеров полковник в отставке Валерий Шевелев, депутаты Гусевицкого сельского Совета депутатов, педагоги и учащиеся Гусевицкой и Пенчинской школ, а также жители деревни Гусевица.

Сбором информации о военном прошлом деревни Гусевица и подготовкой данного мероприятия занималась руководитель по военно-патриотическому воспитанию Гусевицкой школы Ольга Тынькова.

Прошло почти 78 лет, но те события невозможно забыть. Нам нужна эта Память. Пусть она будоражит умы, леденит наши сердца. Именно она заставляет нас задуматься: так ли мы живем? Именно она, Память, не допустит, чтобы прервалась связь поколений.