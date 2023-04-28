По всему району – от Синичино до Фундаминки – оказывают будакошелевцам неотложную помощь медики скорой.

О том, чем живет сегодня коллектив, о задачах, стоящих перед ним, рассказывает старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи ЦРБ Сергей Семченко:

– Скорая помощь – неотъемлемое и важное звено в работе всей системы здравоохранения района. Мы работаем круглосуточно и оказываем неотложную помощь взрослым и детям, всем, кто в ней нуждается. В Буда-Кошелеве находится само отделение скорой, а в Уваровичах размещается пост, на котором дежурит одна бригада. Вызовы к нам поступают на единый номер 103. На сегодняшний день у нас 3,5 бригады: две из них круглосуточно работают в отделении, одна – в Уваровичах и дополнительная спешит на помощь в выходные и праздничные дни. Две бригады в своем составе в обязательном порядке имеют два фельдшера и санитара. Неслучайно сегодня мы можем оказывать широкий спектр помощи: делаем электрокардиограммы и расшифровываем их, проводим реанимационные мероприятия – непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. Для этого используем ИВЛ-аппараты и дефибрилляторы, которыми укомплектована каждая машина. Что немаловажно, все автомобили, а их у нас 6 единиц, оснащены оборудованием, снабжающим кислородом. По сути, каждый автомобиль скорой помощи – больница на колесах. Мы и капельницы ставим, и даем кислород, если необходимо.

Коллектив отделения скорой помощи – это 24 фельдшера, 12 санитаров, водители, медицинские сестры по приему вызовов. В сутки их фиксируется порядка 25-30. Вызов может поступить из любой точки района – от Синичино до Фундаминки. Если звонят из соседних районов, вызов на скорой помощи обязаны принять и оперативно передать данные по назначению.

– В каждом члене коллектива полностью уверен, каждый находится на своем месте. Молодежь обучаем, ставим в смену с опытными коллегами вторыми фельдшерами: так нарабатывается бесценное в профессии – мастерство, – делится Сергей Семченко. – Василий Тихоненко, Ирина Кухаренко, Елена Зекова, Елена Механикова, пожалуй, самые опытные из коллег: у них за плечами не один десяток лет работы на скорой. Но, повторюсь, результат нашей работы – это общий результат всего коллектива.

Сергей Семченко уверен, что работники скорой должны уметь буквально с первого взгляда при входе в дом нуждающегося в помощи оценить ситуацию и быстро отреагировать. По-другому здесь нельзя, ведь на кону – цена человеческой жизни. И, как показывает практика, наши медики делать это умеют.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Алины Юринской

УНП 400041607