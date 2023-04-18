Сезонная аллергия, или сенная лихорадка, — так называют воспалительное заболевание слизистых оболочек. Научные названия — поллиноз, сезонный аллергический риноконъюнктивит. Это реакция организма на частицы пыльцы растений. У детей она может появляться с трехлетнего возраста.

Причины появления и симптомы поллиноза

Пыльца деревьев, в первую очередь березы, — самая распространенная причина поллиноза. Этот вид деревьев встречается практически в каждой местности, а их пыльца распространяется далеко.

Сезонная аллергия может начаться с заложенности носа, чихания, покраснения глаз, а затем возникают отеки слизистых, спазм бронхов, приступы бронхиальной астмы. Многие родители считают это симптомами ОРВИ. Взрослые могут предположить, что ребенок оделся не по погоде и простудился или же подхватил инфекцию в школе, детском саду.

А ведь зачастую именно так проявляется аллергическая реакция. Если начать ее контролировать и компенсировать на ранней стадии возникновения, это даст шанс организму быстро справиться с проблемой. Иначе она усугубится, и придется долго сидеть дома с заложенным носом.

Контролировать аллергическую реакцию можно и нужно. Для этого следует внимательно отслеживать сроки пыления растений-аллергенов и заранее начинать принимать антигистаминные средства.

Пыльцевой мониторинг проводится госучреждениями. Информация о содержании в воздухе пыльцы деревьев, злаковых, трав, а также спор грибов размещается в Сети. Есть множество веб-сайтов, сервисов, приложений, таких как Пыльца CLUB и др. Пыльцевой мониторинг поможет вам избежать проблем как по месту жительства, так и в поездке. Перед тем как отправиться на отдых, изучите ситуацию в выбранном регионе.

Одним из основных факторов риска является наследственная предрасположенность — именно она передается потомкам, а не само заболевание. Если есть аллергики среди близких родственников по отцовской и материнской линии, включая бабушек и дедушек, то и у ребенка аллергия будет с 70%-ной вероятностью. Если эта проблема имеется только по линии отца либо матери, риск возникновения патологии падает до 30%. Причем совсем не важно, каким именно видом аллергии страдают в семье — пищевой, сезонной, на шерсть. По наследству переходит сама склонность, а на что она будет направлена, зависит от условий и образа жизни.

Человек за всю свою жизнь может так и не узнать о наличии у себя наследственной склонности. Но она способна проявиться очень ярко при соответствующих условиях, например, если дышать загрязненным воздухом, употреблять определенное сочетание лекарств или продукты с пищевыми красителями.

Перечислим главные аллергены:

Деревья и кустарники. Чаще всего реакцию у аллергиков вызывают пыльца тополя, клена, дуба, орешника (лещины), вяза, ясеня и других деревьев. Первый по распространенности аллерген среди деревьев — береза. Ее пыльца очень мелкая и легкая, способна в ветреную погоду разлетаться на многие десятки километров. Появляется довольно рано, еще до того, как растает снег — в марте, апреле или мае — все зависит от того, насколько суровая, снежная и затяжная была зима. Так как береза в наших широтах встречается практически повсеместно, то и аллерген этот исключить невозможно. Второй по распространенности враг аллергиков среди деревьев — ольха. Кустарники опасны тем, что ранней весной их сложно распознать. Например, не каждый отличит лещину от ольхи, пока ветви не покроются листьями.

Луговые травы (тимофеевка, мятлик луговой, плевел, пырей, овсяница и др.), злаки (пшеница, рожь, гречиха). Встречаются и другие опасные для аллергиков травы. Сложность в том, что большинство людей не представляет, как именно выглядит большинство этих видов растений. Угрозу может представлять даже обычный газон, если его вовремя не подстригать. Трава цветет и пылит по нескольку раз за год, а ее сок при попадании на кожу способен вызвать крапивницу.

Сорняки, особенно полынь, растущая на пустырях и обочинах. Крайне аллергенны одуванчики, но пыльца у них тяжелая, и для реакции необходим близкий контакт — уткнуться носом в цветок, надеть на голову венок. Среди других опасных сорняков — лебеда, крапива, лютик, амброзия, конопля.

Плесневые грибы. Они встречаются в помещениях с повышенной влажностью, например, подвалах. Присутствуют на картофеле, в пыли, почве, опавшей листве — той самой, в которой любят играть дети, зарываясь с головой, бросаясь охапками друг в дружку. После таких игр у ребенка-аллергика появляется кашель, заложенность носа, начинают чесаться глаза.

Сезонная аллергия чаще всего проявляется в следующие периоды:

С марта по май, когда цветут деревья и кустарники.

В июне и июле, во время пыления луговых трав, дикоросов, злаковых культур.

С августа по октябрь — из-за пыления сорняков, распространения спор плесневых грибов.

У многих аллергиков обостряется заболевание, если после холодной затяжной зимы на улице резко теплеет. Это связано с тем, что различные виды растений начинают пылить одновременно, концентрация пыльцы в воздухе сильно возрастает. Это не только усиливает аллергические реакции, но и повышает вероятность рецидива на следующий год — так проявляется эффект монологической аллергической памяти.

Перекрестная аллергия и атопический марш

Особую опасность представляет перекрестная аллергия. Это осложнение связано с употреблением ряда продуктов, которые являются перекрестными с аллергенными грибком, пыльцой растений. Их важно избегать в сезон цветения определенных растений, а в остальное время года можно употреблять без всякого риска. Если не убрать «опасные» продукты из рациона в аллергенный период, это может спровоцировать патологическую реакцию — отек Квинке, поражающий кожные покровы, слизистые, подкожную клетчатку. Опухают язык, гортань, губы, лицо, шея, иногда уши, начинается асфиксия, резкие боли в животе. В тяжелых случаях требуется госпитализация.

Перекрестная аллергия возникает из-за схожего строения белков основного аллергена и другого раздражителя, продукта. Бывает как при сезонной, так и при пищевой аллергиях. К сожалению, не всегда возможно самостоятельно определить причину этих симптомов. Например, человек, страдающий небольшой аллергией на березу, отправляется с друзьями на шашлыки. Там он ест мясо, фрукты, пьет соки и напитки. И неожиданно он начинает чихать, кашлять, нос закладывает, начинаются боли в животе. После устранения самых тяжелых симптомов таким пациентам назначают антигистаминные препараты и диету.

У людей с генетической предрасположенностью заболевание может проявляться как «аллергический (атопический) марш». Он начинается с обычных симптомов — покраснения глаз, зуда в носу, чихания. А дальше реакция «марширует» по всему организму, поражая различные ткани и органы. Проявляется это самым неожиданным образом: от покашливания до нарушения сна или сильных отеков. Иногда появляется аллергия на другие растения, которые пылят в это время.

Профилактика и лечение сезонной аллергии

Если аллергия уже началась, необходима систематическая терапия. Прежде всего нужно исключить или уменьшить контакт с аллергеном. Принимать антигистаминные препараты, пользоваться каплями и спреями. Такая терапия направлена на то, чтобы снизить тяжелые и острые проявления болезни. Но причины она не устраняет — лишь симптомы.

Медикаментозное лечение назначается исходя из конкретного случая. Если у вас реакция только на пыльцу березы, проблема решается относительно просто. Совсем другое дело, если реакция проявляется буквально на все аллергены. И это не просто чихание, а крапивница, конъюнктивит, астма, вплоть до отека Квинке. В таких сложных случаях требуется совершенно иное лечение. Назначаются гормональные препараты, пациенту ставят капельницу, при необходимости госпитализируют или проводят лечение в домашних условиях. Если у пациента чересчур острая реакция, ему нельзя выходить на улицу в ветреную сухую погоду или после резкого потепления.

Доказал свою эффективность метод лечения, воздействующий на причину заболевания, — иммунотерапия. Перед началом цветения и пыления растений в организм по специальной схеме вводят незначительное количество аллергена — препарат в виде таблеток, капель или подкожных инъекций. В результате организм вырабатывает защитные факторы и становится невосприимчивым к аллергену. После трех лет лечения человек может забыть о сильных проявлениях заболевания или о серьезной медикаментозной агрессии лет на 12.

В легких случаях, когда аллергенов немного, человек может и вовсе избавиться от проблемы — не нужно будет носить с собой антигистаминные препараты, капли. Для этого достаточно соблюдать все рекомендации врачей, придерживаться диеты.

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