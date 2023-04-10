Обладатели моноколес и гироскутеров должны передвигаться по возможности по велодорожкам и со скоростью, не превышающей 25 км/ч. Об этом сообщил журналистам начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности ГУ ГАИ МВД Александр Шевченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Моноколеса, гироскутеры и прочие подобные устройства относятся к средствам персональной мобильности, напомнил Александр Шевченко. Речь идет об устройствах или приспособлениях, которые не являются транспортным средством, но приводятся в движение двигателем и предназначены для индивидуального или совместного (если это предусмотрено конструкцией) использования пешеходами. Те, кто передвигается на таких приспособлениях, приравниваются к пешеходам, заметил начальник отделения.

Вместе с тем обладатели моноколес и гироскутеров должны передвигаться в первую очередь по велосипедным дорожкам. Если велодорожки нет, можно двигаться по тротуару, пешеходным дорожкам или обочинам, однако на этих элементах дороги они не имеют преимущества перед остальными пешеходами и при необходимости должны уступать им дорогу.

Александр Шевченко обратил внимание, что пересекать проезжую часть на таких устройствах следует в первую очередь по велосипедному переезду или велосипедной дорожке. При отсутствии этих элементов — в местах, предназначенных для пересечения пешеходами. «В любом случае перед выездом на проезжую часть передвигающиеся на средствах персональной мобильности должны убедиться, что выезжать безопасно, и передвигаться следует со скоростью пешехода, идущего шагом», — подчеркнул он.

Начальник отделения добавил, что для обладателей таких устройств есть определенные ограничения. Запрещено двигаться со скоростью более 25 км/ч, в состоянии опьянения, а также перевозить других людей, если это не предусмотрено конструкцией устройства. Установлено возрастное ограничение на использование средств персональной мобильности — с 14 лет, но оно не действует в жилых и пешеходных зонах. В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, а на таком устройстве иметь включенную фару или фонарь.

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