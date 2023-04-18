Белорусы как правило основательно готовятся к Пасхе — накануне хозяйки готовят куличи и красят яйца целыми десятками. Кто-то успевает съесть праздничные блюда за пару дней, а кто-то нет. Рассказываем, сколько можно хранить такие угощения.

Хранить куличи, как правило, можно до четырех дней. Чтобы они медленно черствели, их кладут в полиэтиленовые пакеты или оборачивают пищевой пленкой.

Если говорить о крашеных яйцах, то они хранятся так же, как и обычные вареные. При комнатной температуре яйца можно хранить не более 2-3 суток, в холодильнике — дольше (неделю-две). Если в помещении теплее 20 градусов, яйца без холодильника нужно съедать в течение 10−12 часов. В холодильнике праздничный пищевой продукт желательно хранить в бумажной упаковке и на полке, а не дверце, где температура «прыгает».

Вместе с тем очищенные яйца или те, у которых треснула скорлупа после игры в «битки», рекомендуется хранить исключительно в холодильнике примерно сутки-двое.