Ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В рамках проекта «Рядом с нами» представители Буда-Кошелевского районного республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» совместно с руководителем ООО «БудВин МН» Татьяной Васильевой посетили узников фашистских концлагерей, проживающих на территории Буда-Кошелевского района. Пострадавшим от фашистского режима передали пакеты с продуктами и выразили огромную благодарность за мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что проект «Рядом с нами» посвящен 78-летию со дня освобождения узников фашистских концлагерей.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора