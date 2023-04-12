За 2023 год на территории района произошло 7 пожаров и возгораний в природных экосистемах, что на 61 % меньше чем за аналогичный период 2022 года — 18 пожаров. Однако успокаиваться не стоит.

С целью установления единого порядка по предупреждению таких пожаров состоялся брифинг районных служб, таких как: РОЧС, РОВД, отдел землеустройства райисполкома, инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, ГЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» и центр гигиены и эпидемиологии.

В ходе проведения мероприятия рассмотрены ряд проблемных вопросов, возникающих в пожароопасный период:

Меры административной ответственности к лицам, по вине которых произошел пожар и нанесен ущерб лесу.

Любой пожар в экосистеме потенциально чреват крупным ущербом. Сухая и ветреная погода может привести к распространению огня на большую площадь. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо нарушение запрета на их посещение (если принято данное решение) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 25 базовых величин. Аналогичное нарушение, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин.

Выжигание сухой растительности в частных подворьях.

Выжигать сухую растительность на корню строго запрещено. За подобные действия существует серьезное наказание. Согласно статье 16.40 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. Кроме того, разведение костров в запрещенных местах также предусматривает административную ответственность.



Влияние травяных палов, сжигание растительных остатков и выжигание стерни на экосистемы.

От сжигания сухой травы обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, довольно легко уходят с поверхностными и грунтовыми водами и только незначительная их часть усваивается растениями. Процесс горения сопровождается выбросом в атмосферу углекислого газа, сгорает кислород. На загрязненных радионуклидами территориях в воздух с огнем и дымом попадают радиоактивные вещества, которые ветром переносятся на значительные расстояния. В огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжелыми металлами.

В огне палов погибают не только растения, в пламени гибнут беспозвоночные, насекомые, лягушки, ящерицы, гнезда птиц и др.



Меры за нарушение санитарного состояния земель.

Служба госсаннадзора в обязательном порядке оценивает содержание территорий населенных пунктов и объектов надзора. Обращается внимание на размещение твердых бытовых и растительных отходов на территориях, прилегающих к домовладениям, что также может вызвать распространение пожаров. За неудовлетворительное содержание территорий предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнем и пожароопасными предметами! Ваша безопасность и безопасность окружающей среды в Ваших руках!