Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» проводит ХХ-ю Ассамблею деловых кругов Республики Беларусь (далее — Ассамблея), которая состоится 27 апреля 2023 года в Национальной библиотеке Республики Беларусь, по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 116, в конференц-зале. Начало в 11.00. Регистрация с 10.00.

Открывая V-ю Ассамблею деловых кругов Беларуси в 1994-1996 годах, Президент страны Александр Григорьевич Лукашенко подчеркнул, что общественно-экономическое развитие Беларуси невозможно без развития частного предпринимательства и поддержки деловых инициатив бизнес-сообщества, направленных на повышение благосостояния граждан.

Ассамблея является одним из важнейших мероприятий, которое традиционно проводится с неизменной приверженностью к соблюдению национальных интересов и оптимизации конструктивного диалога власти, бизнеса и гражданского общества. Участники Ассамблеи рассмотрят актуальные вопросы и приоритетные направления развития предпринимательства в Беларуси.

В рамках Ассамблеи пройдут:

Торжественная церемония награждения победителей 15-го Республиканского конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси». В рамках конкурса учреждена специальная номинация «За лучшее освещение темы предпринимательства в СМИ»;

подведение итогов измерения 18-го Индекса делового оптимизма, актуальные проблемы белорусского бизнеса;

утверждение Национальной платформы бизнеса Беларуси

«Партнерство государства, бизнеса и общества в условиях новых вызовов» — дорожной карты отечественного предпринимательства.

Национальная платформа бизнеса Беларуси будет представлена Главе государства, Высшим должностным лицам страны всех ветвей власти, Совету Министров, членам Национального собрания Республики Беларусь, руководителям профильных министерств и ведомств, председателям областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета.

К участию в Ассамблее приглашаются: руководители высшего звена власти, депутаты Национального собрания Республики Беларусь и местных Советов, представители госорганов (включая руководителей и ведущих специалистов министерств и ведомств), дипкорпуса, представители предпринимательских структур, банков, республиканских, региональных и отраслевых объединений промышленников и предпринимателей, инкубаторов малого бизнеса и технопарков, а также — ученые, руководители научных учреждений Национальной Академии Наук, аналитических центров, ведущих бизнес-союзов, Послы, зарубежные гости, представители СМИ.

Республиканская конфедерация предпринимательства