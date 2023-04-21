У жителей области есть время, чтобы выгодно распорядиться своими чеками.

Начальник организации корпоративного управления и распоряжения акциями комитета государственного имущества облисполкома Светлана Сапоненко рассказала, что сейчас 36% полученных чеков «Имущество» в регионе остаются неиспользованными (это около 20 миллионов единиц). В прошлом году срок обращения продлили до 31 декабря 2025 года.

Как обменять?

1. Владельцу стоит выбрать акционерное общество республики ( перечень есть на сайте и отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк»). Если затрудняетесь, можно вложить чеки не в одно, а в два предприятия. В нашем регионе популярностью пользуется ОАО «Гомельский химический завод».

2. Придти в Беларусбанк в Гомеле (улица Фрунзе, 6-а) или в любое отделение в районных центрах.

3. Предъявить паспорт гражданина Беларуси и сертификат на чеки «Имущество».

4. Оформить документы.

Как можно еще распорядиться?

— переоформить принадлежащие чеки с целью разделения, объединения, передачи другому человеку;

— передать в распоряжение доверенного лица или организации;

— наследовать и завещать чеки.

Сколько можно получить?

Стоимость чека «Имущество» — 44 копейки. Рыночную цену определить сегодня невозможно — инвестиционные компании их не покупают.

В среднем, как правило, у человека может находиться 250 чеков. «Гомельский химический завод» в прошлом году платил дивиденды 50 копеек за одну акцию. То есть за 250 чеков (при обмене один к одному) ежегодно можете получать 125 рублей.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель