- Переходи по ссылке и читай условия участия
- Оформи заявку и приложи необходимые документы
- До 8 мая 2023 года отправь по почте заказным письмом с пометкой «Конкурс молодежных инициатив» с уведомлением (либо отнеси лично) по любому удобному адресу:
Брестская область: 224005, г.Брест, ул. Наганова, 10;
Витебская область: 210010, г.Витебск, ул.Правды,18 к. 40, а/я 35;
Гомельская область: 46050, г.Гомель, ул.Советская, 28;
Гродненская область: 230023, г.Гродно, ул. Врублевского, 33;
Минская область: 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, 40, к.39;
Могилевская область: 212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 31;
г.Минск: 220029, г. Минск, ул. Киселева, 24.
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