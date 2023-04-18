Для участия приглашаются бизнес-проекты по следующим номинациям:

AgroTech;

Fintech;

TechNet;

MedTech.;

Creative.

В каждой номинации учрежден грант в размере 500 базовых величин на команду проекта.

Кроме того, все бизнес-проекты, руководителем которых является женщина, независимо от основной номинации, участвуют в отдельной номинации «Лучший женский стартап».

Для участия тебе необходимо:

1. Скачать и заполнить заявку (https://www.belapb.by/cms/images/forma_zayavki.doc) на участие в «Стартап-марафоне»,

2. Отправить заполненную заявку на эл. адрес: startup@belapb.by,

3. Ожидать звонка от организаторов.

Все подробности ищи тут (https://www.belapb.by/rus/malomu-i-srednemu-biznesu/respublikanskaya-konkursnaya-programma-oao-belagroprombank-startap-marafon/).

Став участником «Стартап-марафона», ты прокачаешь свои силы в построении эффективного, доходного бизнеса, пройдешь обучение у ведущих бизнес-экспертов Беларуси, найдешь поддержку инвесторов и получишь крупный денежный приз.

100 идей для Беларуси