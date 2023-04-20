Тонкостями аграрного дела делятся одиннадцать преподавателей сельхозакадемии.

Сегодня на первой очной сессии молодые аграрии будут изучать модуль «Агрономия.

Агрохимия». Тем много, и все они важные. Преподаватели расскажут будущим управленцам о современных тенденциях в овощеводстве и растениеводстве, эффективном использовании почвоземельных ресурсов, технологии точного земледелия, а также о цифровых подходах в сельскохозяйственной сфере.

Проект предполагает и лекции, и выезды в успешные хозяйства. Завтра молодые аграрии посетят Мозырский район.

Источник: http://gp.by

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