Тонкостями аграрного дела делятся одиннадцать преподавателей сельхозакадемии.
Сегодня на первой очной сессии молодые аграрии будут изучать модуль «Агрономия.
Агрохимия». Тем много, и все они важные. Преподаватели расскажут будущим управленцам о современных тенденциях в овощеводстве и растениеводстве, эффективном использовании почвоземельных ресурсов, технологии точного земледелия, а также о цифровых подходах в сельскохозяйственной сфере.
Агрохимия». Тем много, и все они важные. Преподаватели расскажут будущим управленцам о современных тенденциях в овощеводстве и растениеводстве, эффективном использовании почвоземельных ресурсов, технологии точного земледелия, а также о цифровых подходах в сельскохозяйственной сфере.
Проект предполагает и лекции, и выезды в успешные хозяйства. Завтра молодые аграрии посетят Мозырский район.
Источник: http://gp.by
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