Молочная промышленность — одна из ведущих социально значимых отраслей производства. Рынок молочной продукции является важным звеном в обеспечении продовольственной безопасности страны и остается одним из приоритетных направлений развития белорусской экономики. В связи с этим, на территории района строятся молочно-товарные фермы и увеличивается поголовье дойного стада.

Как показывает практика, именно на строящихся объектах, к сожалению, далеко не всегда уделяют должное внимание вопросам безопасности, из-за чего происходят различные происшествия, в том числе и те, в результате которых гибнут люди.

С целью обеспечения пожарной безопасности строящихся объектов работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС провели мероприятия технического характера и инструктивно-разъяснительную работу со строителями на стройплощадке молочно-товарной фермы в деревне Прибор Николаевского сельсовета.

При проведении мероприятий особое внимание уделялось наличию и исправности первичных средств пожаротушения, источников противопожарного водоснабжения, отопительным приборам, наличию автономных пожарных извещателей в бытовках, проведению противопожарных инструктажей и обучению по программе пожарно-технического минимума, курению в неустановленных местах.

— Обеспечение пожарной безопасности на стройплощадках оставляет желать лучшего, в ряде случаев мероприятия, не требующие материальных затрат, не выполняются, — отметил заместитель начальника районного отдела по ЧС Илья Горушкин.

С рабочим персоналом строительной площадки была проведена профилактическая беседа на противопожарную тематику, разъяснены действия на случай возникновения пожара, на практике отработаны правила пользования огнетушителем.

Буда-Кошелквский РОЧС