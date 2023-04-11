Авария произошла в октябре прошлого года на 46 км автодороги Р38 Буда-Кошелево — Чечерск — Краснополье. Легковушка двигалась в направлении Чечерска. Во время движения водитель отвлекся, не справился с управлением. Машина оказалась за проезжей частью, затем в кювете, где опрокинулась.

82-летняя пассажирка, не пристегнутая ремнем безопасности, получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Как будет установлено в ходе разбирательства, транспортное средство было технически неисправным, и водитель вел его в нетрезвом состоянии.

Состоялся суд, ему назначено 4 года колонии-поселения с лишением права управления техникой в течение ближайших 8 лет.

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