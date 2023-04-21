– Эти требования не распространяются на размещение аптек первой-пятой категории в торговых центрах – здесь может быть до трех аптек в зависимости от площади ТЦ, – уточнил Юрий Горбач.

Согласно постановлению в населенных пунктах новые аптеки первой-пятой категории могут открываться в нежилых помещениях капитальных строений (зданий, сооружений), если в радиусе 500 м нет аптек любой категории. При этом в одном здании, сооружении может размещаться не более одной аптеки.

Заместитель министра здравоохранения Юрий Горбич пояснил, каким образом уже в начале лета изменятся требования к размещению аптек первой-пятой категории, а также к реализации определенных групп препаратов.

– Что касается аптек пятой категории, то с учетом внесенных изменений появились дополнительные условия для открытия аптек пятой категории – в основном это небольшие частные структуры. Если юрлицо хочет открыть аптеку пятой категории (самую маленькую аптеку, в каком-то населенном пункте региона), то ему необходимо и открыть более крупную аптеку в административном центре этой территориальной единицы, – рассказал замминистра здравоохранения.

По его словам, нововведения позволят улучшить доступность лекарственного обеспечения граждан Беларуси.

Еще новшество: аптеки пятой категории с 1 июня 2023 смогут продавать только безрецептурные лекарственные препараты. Исключение составляют аптеки, реализующие препараты на льготной или бесплатной основе.

– Соответствующее решение о запрете на реализацию рецептурных препаратов принято в связи с тем, что на такие аптеки поступало больше всего нареканий касательно отпуска препаратов. А ведь рецептурные препараты при неправильном приеме или в неправильной дозировке могут нанести вред организму человека или привести к более тяжким и негативным последствиям, – пояснил Юрий Горбач.

Представитель Минздрава уточнил: если уже существующая аптека пятой категории полностью соответствует всем необходимым условиям (по штатному персоналу, площадям и т.д.), ее можно перевести в аптеку другой категории, чтобы продавать не только безрецептурные лекарства. В каждом случае вопрос будет рассматриваться индивидуально.

«Аптечные» законы

В Минздраве констатируют, что в Беларуси, как и во всех странах мира, принята Надлежащая аптечная практика. То есть разработаны и действуют правила по аптечному изготовлению, контролю качества, контролю за сроками годности, упаковке и маркировке, условиям хранения, фармацевтическому консультированию и реализации, отпуску лекарственных препаратов, включая требования к помещениям, оборудованию и классификации аптек по категориям.

Во многих странах Европейского региона ВОЗ выдача лицензии на открытие новой аптеки может быть обусловлена конкретными демографическими критериями. Кроме того, в ряде стран для принятия решений о выдаче лицензии или отклонении заявки используются географические критерии. Это позволяет избежать концентрации аптек в одной местности. Некоторые из таких критериев применяются в сочетании с демографическими критериями. К примеру, в Польше с принятием нового закона в 2017 году были введены географические критерии для выдачи лицензии на новую аптеку. Минимальное расстояние между существующими аптеками и новой аптекой составляет 500 м – если они применяются в сочетании с демографическими критериями (например, если на момент подачи заявки в административном регионе на одну аптеку приходится минимум 3000 жителей); 1 км − без привязки к демографическим критериям. В Бельгии это расстояние варьируется – 1 км, 3 км и 5 км – в зависимости от численности населения (более 2500, более 2000 и более 1500 человек соответственно).

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