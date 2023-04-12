Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ, с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Это предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 29 апреля 2011 года № 176 «О государственной поддержке пенсионеров» (в редакции от 6 июля 2020 года), сообщили в пресс-службе БЖД.

В соответствии с нормами Указа право на скидку при покупке проездного документа (билета) предоставляется на основании предъявления оригинала пенсионного удостоверения.

Кроме того, оригинал пенсионного удостоверения в обязательном порядке необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса.

Предоставление льготы не предусматривается при проезде в поездах бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Льготные проездные документы пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, а также на сайте pass.rw.by , с помощью мобильного приложения « БЧ. Мой поезд » и через терминалы самообслуживания.

Источник: http://gp.by

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