Как показывают проводимые Госавтоинспекцией проверки на улицах и дорогах района участвуют в дорожном движении значительное количество транспортных средств с неудовлетворительным внешним видом и явными признаками технической неисправности, а так же не получивших разрешения на допуск к участию в дорожном движении и не прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр.

Напоминаем, что за нарушение ч. 4 статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (управление транспортным средством в отношении которого не выдано разрешения на допуск к участию в дорожном движении) предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин, при повторном нарушении в течении года по ч.8 ст. 18.11 штраф от 2 до 5 базовых величин.

За нарушение ч. 5 статьи 18.11 административного Кодекса Республики Беларусь (управление транспортным средством в отношении которого не выдано разрешения на допуск к участию в дорожном движении, если собственником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) предусмотрена ответственность в виде штрафа до 10 базовых величин.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома