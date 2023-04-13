Принципами проведения Недели нулевого травматизма являются:

  • приоритет жизни работника и его здоровье;
  • ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и соблюдение требований по охране труда;
  • вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда;
  • оценка и управление рисками на производстве;
  • обучение и информирование работников по вопросам охраны труда.

В ходе Недели нулевого травматизма руководителям организаций района необходимо:

  • проанализировать обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, правильность применения средств индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, смывающими и обезвреживающими средствами;
  • провести обследование имеющегося оборудования, станков,  технологических процессов на предмет их безопасности;
  • обследовать территорию организации на предмет закрытия сточных колодцев и технологических углублений, обследовать здания и сооружения на предмет их безопасной эксплуатации, в том числе уделив особое внимание креплениям створок ворот;
  • проанализировать проведение инструктажей по охране труда работникам, убедившись, что они усвоили безопасные методы и приемы работ;
  • обеспечить контроль по охране труда в структурных подразделениях организации с участием общественных инспекторов по охране труда;
  • провести выборочное освидетельствование работников в конце рабочего дня (смены) на состояние алкогольного опьянения.