Принципами проведения Недели нулевого травматизма являются:
- приоритет жизни работника и его здоровье;
- ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и соблюдение требований по охране труда;
- вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда;
- оценка и управление рисками на производстве;
- обучение и информирование работников по вопросам охраны труда.
В ходе Недели нулевого травматизма руководителям организаций района необходимо:
- проанализировать обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, правильность применения средств индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, смывающими и обезвреживающими средствами;
- провести обследование имеющегося оборудования, станков, технологических процессов на предмет их безопасности;
- обследовать территорию организации на предмет закрытия сточных колодцев и технологических углублений, обследовать здания и сооружения на предмет их безопасной эксплуатации, в том числе уделив особое внимание креплениям створок ворот;
- проанализировать проведение инструктажей по охране труда работникам, убедившись, что они усвоили безопасные методы и приемы работ;
- обеспечить контроль по охране труда в структурных подразделениях организации с участием общественных инспекторов по охране труда;
- провести выборочное освидетельствование работников в конце рабочего дня (смены) на состояние алкогольного опьянения.