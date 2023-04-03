Татьяна Бодрунова, председатель Молодежного совета при районном Совете депутатов, член Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь, заведующий детским садом №1 г. Буда-Кошелево:

– Послание Президента слушала вместе с трудовым коллективом от начала и до конца буквально на одном дыхании. Речь Александра Григорьевича была откровенна и предельна ясна для людей разных поколений. Уверена, каждый кто ее послушал, нашел ответы на волнующие его вопросы. Конечно же, особый интерес у меня вызывали тезисы, касающиеся молодежи. Белорусский лидер верно подметил: молодежь – это своего рода локомотив, который стремительно поведет страну вперед. Очень важно и то, что государство большое внимание будет уделять поддержке молодежи в регионах, закреплению молодых специалистов на местах, созданию комфортных и достойных условий для жизнедеятельности. Не менее важно и то, что у молодежных инициатив есть будущее: если постараться, то интересные идеи обязательно получат продолжение.

Нельзя не сказать, что тема патриотизма также важна и близка молодому поколению. В этом вопросе мы должны равняться на тех, для кого это не пустые слова, кто своим примером доказал любовь и преданность Родине. В целом же, Послание Президента наполнено особыми смыслами, близкими всем гражданам нашей страны. Мирное небо над головой, созидательный труд, миролюбивая внешняя политика, семейные ценности, уверенность в завтрашнем дне – это то, что волнует каждого, то, что мы должны сохранить любой ценой.