В договоре с государством участвуют 14 розничных сетей, они обязались давать скидки определенным категориям населения на основные товары.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и основные игроки розничного рынка продлили соглашение о социальных скидках до конца июня 2023 года, сообщает пресс-служба МАРТ.

«Субъекты торговли продолжают оказывать поддержку населению, предоставляя скидку в размере до 10%», – пояснили в министерстве.

Программы таких дисконтов работают в 14 торговых сетях Беларуси. Скидки заработали 17 января 2022 года. Изначально участников соглашения было меньше, но потом присоединились другие розничные сети.

По этому договору на социально значимые товары дается скидка до 10%. Это, к примеру, хлеб, мука, макароны, тушки кур, куриные яйца, основной набор овощей и другое. В программе могут участвовать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные граждане. Для этого нужно обратиться в магазин для получения особой карты скидок. Причем в каждой сети она своя.

С начала действия соглашения выдано примерно 1,5 миллиона социальных карт. Общая сумма скидок составила примерно 25,1 миллиона рублей.

На данный момент, исходя из информации с сайта МАРТ, в соглашении участвуют «Соседи», «Евроопт», «Санта», «Доброном, «АЛМИ», «Корона», Белкоопсоюз, Green, ProStore, «ДорОрс», «Дионис», «Белмаркет» и «ГИППО». В списке также есть «Виталюр», но эта сеть фактически прекратила существование.