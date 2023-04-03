В договоре с государством участвуют 14 розничных сетей, они обязались давать скидки определенным категориям населения на основные товары.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и основные игроки розничного рынка продлили соглашение о социальных скидках до конца июня 2023 года, сообщает пресс-служба МАРТ.
«Субъекты торговли продолжают оказывать поддержку населению, предоставляя скидку в размере до 10%», – пояснили в министерстве.
Программы таких дисконтов работают в 14 торговых сетях Беларуси. Скидки заработали 17 января 2022 года. Изначально участников соглашения было меньше, но потом присоединились другие розничные сети.
Продукты по карточкам: как работают социальные скидки>>>
По этому договору на социально значимые товары дается скидка до 10%. Это, к примеру, хлеб, мука, макароны, тушки кур, куриные яйца, основной набор овощей и другое. В программе могут участвовать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные граждане. Для этого нужно обратиться в магазин для получения особой карты скидок. Причем в каждой сети она своя.
С начала действия соглашения выдано примерно 1,5 миллиона социальных карт. Общая сумма скидок составила примерно 25,1 миллиона рублей.
На данный момент, исходя из информации с сайта МАРТ, в соглашении участвуют «Соседи», «Евроопт», «Санта», «Доброном, «АЛМИ», «Корона», Белкоопсоюз, Green, ProStore, «ДорОрс», «Дионис», «Белмаркет» и «ГИППО». В списке также есть «Виталюр», но эта сеть фактически прекратила существование.
Особенность программы в том, что магазин в ряде случаев имеет право давать скидку менее 10%, чтобы не продавать товар ниже оптовой цены.