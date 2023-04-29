Служба занятости круглогодично обеспечивает работой школьников и студентов в свободное от учебы время.

Работать подростки могут с 14 лет, но при условии согласия одного из родителей.

С 16 лет такое решение ребята принимают самостоятельно.

Молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет могут выполнять лёгкие виды работ, не являющиеся вредными для их здоровья и развития, не препятствующие получению общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования.

Подростки занимаются ремонтными работами в школьных классах и учебных аудиториях, благоустройством учебных заведений и учреждений социальной защиты, пошивом швейных изделий, реставрацией книжного фонда библиотек, изготовлением мягкой игрушки и сувениров, изготовлением стендов и другими доступными видами работ.

Для трудоустройства молодежи в свободное от учебы время необходимы следующие документы:

направление на работу службы занятости

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

справка, подтверждающая обучение в учреждении образования;

медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10);

письменное согласие одного из родителей (усыновителей, попечителей) для лиц в возрасте от 14 до 16 лет;

трудовая книжка (при ее наличии);

заявление о приеме на работу.

Для оказания содействия в трудоустройстве молодежи в свободное от учебы время можно обратиться:

в службу занятости по месту жительства

в учреждение образования.

При этом школьники и студенты могут самостоятельно найти себе временную работу. На сайте Службы занятости можно ознакомиться с перечнем организаций, готовых предоставить вакантные места.

Подробнее о правовом регулировании труда молодежи читайте тут.

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