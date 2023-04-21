22 апреля 2023 года по графику работы в субботний день;

23 апреля 2023 года по графику выходного дня;

24 апреля 2023 года по графику работы в субботний день;

25 апреля 2023 года по графику работы в праздничный день;

29 апреля 2023 года по графику рабочего дня.

Телефон регистратуры — 8 (02336) 7-77-03

Дополнительный телефон для обращения в регистратуру районной поликилиники +375 (29) 397-77-03

В нерабочее время поликлиники можно обратиться в приёмный покой ЦРБ по тел. 8 (02336) 7-77-04 или в скорую помощь по тел. 103