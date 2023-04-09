Университет гражданской защиты МЧС на 25% увеличил набор на дневную бюджетную форму обучения, сообщает БЕЛТА.

На специальность «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» вуз планирует набрать на бюджет 120 человек, на платном отделении есть 5 мест. На специальность «пожарная и промышленная безопасность» поступят 50 человек. При этом 30 юношей и 10 девушек будут учиться за счет бюджетных средств, остальные места предназначены для юношей, поступивших на платную форму обучения.

Будущим спасателям необходимо до 1 мая обратиться в районные отделы по чрезвычайным ситуациям. Затем они должны пройти военно-врачебную комиссию. Дальше будет ЦЭ по двум предметам из трех необходимых для поступления: русский или белорусский язык, математика или физика. Третью дисциплину абитуриенты сдадут в форме централизованного экзамена. В конце мая будущим курсантам предстоит сдать физические нормативы в областном управлении МЧС.

При успешной сдаче этапов абитуриент должен будет предоставить комиссии университета сертификаты ЦЭ и ЦТ. После этого он примет участие в конкурсе на поступление.

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