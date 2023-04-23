Также скорректировано положение о порядке отнесения территорий к тем, где присутствует напряженность на рынке труда.

Совет министров Беларуси постановлением от 19 апреля 2023 года №267 откорректировал предыдущие постановления, которые касаются занятости населения.

В частности, как сообщает Национальный правовой интернет-портал , документом, который уже опубликован, внесены изменения в Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике.

Со ссылкой на Минтруда в сообщении говорится, что постановлением предусмотрено введение новой категории граждан, которая относит к «занятым в экономике» плательщиков налога на профессиональный доход при условии его уплаты.

Кроме того, документом уточняется период уплаты сбора ремесленниками.

«Осуществляющие ремесленную деятельность с уплатой сбора за осуществление ремесленной деятельности, – при условии уведомления налогового органа о начале осуществления ремесленной деятельности, а в отношении граждан, осуществлявших ремесленную деятельность на 1 января 2021 г., – при условии уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности за полный 2021 год и последующие налоговые периоды независимо от уведомления налогового органа о начале осуществления ремесленной деятельности», — говорится в постановлении

Территории с напряженной ситуацией на рынке труда

Также постановлением Совмина скорректировано Положение о порядке отнесения территорий Беларуси к тем, где присутствует напряженность на рынке труда.

Теперь мониторинг будет проводиться в два этапа. Первая оценка ситуации «с вакансиями» будет дана по результатам полугодия, вторая – по итогам девяти месяцев.

Формирование перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на очередной календарный год будет осуществляться одновременно по результатам двух оценок.