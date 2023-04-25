По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, этот праздник отмечался еще в древности. Слова Радуница, Радоница происходят от слова радость, которую принесло всем Воскресение Господне. В этот день совершается пасхальное поминовение усопших, первая молитва за умерших после Пасхи. Особенность этой службы в том, что к обычным заупокойным молитвам прибавляются пасхальные песнопения. Для поминовения близких верующие в храме подают записки с их именами, приносят продукты на «канун» — подсвечник в форме стола, который стоит перед Распятием. Свечи ставятся на него с молитвой об упокоении близких.

Особое место Радуницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а наоборот радоваться их рождению в новую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по словам митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».

Также на Радуницу, молясь за умерших, живые как бы делятся с ними пасхальной радостью о воскресшем Христе-Спасителе. Для этого дня обязательны обрядовые блюда — поминальная постная кутья с медом, крашеные пасхальные яйца, куличи, блины, медовые пасхальные пряники.

В этот день в храмах совершаются панихиды и заупокойные богослужения, после которых прихожане едут поминать своих умерших близких на кладбище, где приводят в порядок их могилы.

Поминовение усопших в этот день совершается также и на кладбищах. На кладбище зажигают на могиле свечу, прибирают могилу, просто можно постоять и помолчать, вспоминая покойного. Наши предки ждут от нас молитвенной помощи. Любой верующий человек должен помнить об этом, и потому в день Радуницы каждому следует обязательно помолиться о душе родственника. Дома перед поминальной трапезой тоже хорошо почитать заупокойные молитвы из молитвослова.

Народные традиции, связанные с праздником Радуницы, как то трапеза на могилах родственников, не должны затмевать в сознании людей главное назначение этого православного праздника — молитвы об упокоении душ умерших.