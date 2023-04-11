У мемориала «Партизанская криничка» в Гомельском районе прошла траурная церемония.

Первый заместитель прокурора области Александр Дроздов рассказал, что раскопки в ченковском лесу начали в октябре 2021 года силами военнослужащих 52-го отдельного батальона Министерства обороны:

— До этого были только обрывочные данные о захоронении мирных жителей, погибших здесь в годы войны. Сведения из архивов, документы, опросы свидетелей и найденные останки подтвердили, что мы имеем дело с массовым расстрелом именно мирных граждан. Силами прокуратуры области, экспертов, следователей проведены сотни исследований. Эта работа будет продолжаться, ведь нам всем следует знать и помнить историю.

Останки, найденные в ченковском лесу, перезахоронили в саркофаге у памятного камня погибшим мирным жителям. Там предусмотрена возможность для новых погребений, поскольку поисковые работы продолжаются.

— Сейчас нам и особенно молодежи жизнь за границей подают в блестящей обертке. Но загляните, что внутри. Там ненависть к нашему народу, — отметил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. — Хочу обратиться к молодежи. Не забывайте, какой ценой достались нам мир и свобода. Благодарите тех, кто и сегодня отстаивает нашу независимость.



























Источник: http://gp.by

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