Для определения победителя Кубка Президента второй сезон подряд потребовались максимально возможные семь матчей. Хоккеисты гродненского клуба оставили за собой первую, третью и пятую игры финала, жлобинчане одерживали победы во втором, четвертом и шестом поединке серии. Решающая встреча команд состоялась в Ледовом дворце спорта Гродно и в очередной раз подряд прошла при заполненных трибунах. Помимо 3 тыс. болельщиков «Немана» на арене собрались около 200 поклонников жлобинского клуба.

Стартовая треть закончилась вничью 0:0, хотя хозяева льда чаще соперника контролировали шайбу и создали больше голевых моментов. Наиболее реальный шанс отличиться гродненцы имели при игре в большинстве ближе к концу периода, но форвард «Немана» Никита Ремезов зарядил в штангу ворот Александра Самойлова.

В следующем периоде «Металлург» выровнял игру, несколько раз серьезно угрожая владениям Михаила Карнаухова. Одна из атак жлобинчан в итоге оказалась голевой: счет в матче на 29-й минуте открыл Павел Купчихин.

Незадолго до ухода на второй перерыв игроки «Немана» снова оказались впятером против четверки гостей и даже смогли наконец отличиться. Однако после видеопросмотра было определено, что шайба попала в ворота «волков» уже после сирены об окончании периода.

В заключительной 20-минутке гродненцы в третий раз получили возможность поиграть в большинстве, но реализовать лишнего снова не смогли — также единственным удалением соперника не воспользовался и «Металлург». За минуту до сирены тренер «Немана» Евгений Летов заменил голкипера команды на шестого полевого игрока, но хозяевам это не помогло. В итоге 1:0, почетный трофей отправляется в Жлобин.

Эта победа в розыгрыше Кубка Президента стала для «Металлурга» третьей в истории клуба: ранее коллектив из Жлобина становился чемпионом Беларуси в 2012 и 2022 годах. Подопечные Дмитрия Кравченко стали первой командой в истории экстралиги, которая сумела завоевать национальный титул, финишировав в регулярном чемпионате вне четверки лучших (на 5-й позиции).

Далее белорусских любителей хоккея ожидает торжественная церемония закрытия сезона экстралиги, на которой будут вручены призы лучшим игрокам, тренерам, менеджерам и работникам клубов прошедшего розыгрыша. Церемония состоится в Минске 29 апреля.