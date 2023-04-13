Председатель ЦИК Игорь Карпенко на семинаре с активом Минской области по обсуждению избирательного законодательства рассказал журналистам, как идет подготовка к единому дню голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

«ЦИК всегда активно работает, хоть у нас и небольшой аппарат. Это и подготовка методических рекомендаций и постановлений, разъясняющих, уточняющих какие-то нормы законодательства. Это и отработка со всеми заинтересованными алгоритма действий. Например, если мы будем использовать регистр населения, который ведет МВД, то надо выстроить схему, как мы будем получать эти данные для более качественного составления списков и так далее», — сказал Игорь Карпенко.

Это плановая работа, подчеркнул глава ЦИК. «Кроме того, мы после каждой избирательной кампании (в данном случае последней электоральной кампанией был референдум) анализируем практику применения законодательства и те новации, которые вносились в Избирательный кодекс. Конечно, учитывали эту практику, международные стандарты, практику наших ближайших соседей. И, естественно, проводя единый день голосования, мы эти новации будем тоже апробировать и будем анализировать, как они работают», — дополнил он.

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