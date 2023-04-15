Частицу Благодатного огня из Иерусалима сегодня доставят в Беларусь. Такая информация размещена в официальном аккаунте в Facebook Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БелТА.

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сегодня сошел Благодатный огонь. По традиции его в качестве святыни передают в храмы других стран.

В нашу страну Благодатный огонь доставят к вечернему богослужению в честь Пасхи. Его принял посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев вместе с делегацией из представителей правительства, Белорусской православной церкви и Фонда в честь преподобной Евфросинии Полоцкой.

Источник: http://gp.by

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